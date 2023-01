Los concejales del grupo municipal de Compromís per Sagunt se reunieron ayer 30 de enero con la consellera Isaura Navarro, el director general de medio natural, Julio Gómez, y el de educación ambiental, Joan Piquer, en un encuentro para poner en común el problema surgido a raíz de la sentencia que anula el paraje natural municipal de la montaña de Romeu, que tanto el Ayuntamiento de Sagunt como la Conselleria recorrieron en casación y que finalmente no ha sido estimado, anulándose así el decreto de declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal.

Tras la reunión celebrada en la Conselleria de Agricultura, Quico Fernández, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt y concejal de Urbanismo, se mostraba satisfecho: “Yo creo que la reunión ha sido muy provechosa y hemos obtenido, sobre todo, el compromiso por parte de la Conselleria de seguir defendiendo la montaña de Romeu”, afirmó el portavoz, reforzado por la propia consellera: “Por parte de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, en cuanto esté aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Sagunto la solicitud de declaración como paraje natural municipal del enclave de Romeu, nosotros empezaremos la tramitación del decreto para que sea una realidad lo antes posible”, explicó Navarro.

En este sentido, Quico Fernández manifestó que en el departamento de Urbanismo ya tienen muy adelantado el expediente para llevarlo al próximo pleno y que “evidentemente lo que se va a pedir es que la Conselleria inicie los trámites adecuados. Unos trámites que deben tratarse de la forma más urgente posible ya que se trata de corregir aquellas cuestiones menores que la sentencia del Tribunal Superior, después ratificada por el Tribunal Supremo, han considerado insuficientes”, explicaba el portavoz del grupo municipal.

El tema de la protección de la montaña de Romeu es un aspecto troncal para la formación nacionalista a nivel local, que en la anterior legislatura fue la que inició y lideró su declaración como paraje natural municipal. “Un proceso no exento de presiones y trabas de todo tipo”, señalan desde Compromís per Sagunt, a lo que Fernández añade: “Yo creo que no hay ninguna duda de que la montaña de Romeu debe protegerse y que ésta es la figura legal adecuada para hacerlo”.

Por ello se congratula de la actitud encontrada en la Conselleria: “La consellera nos ha garantizado que en su área no va a haber ningún problema y que van a ponerse a trabajar de inmediato y evidentemente esto, para nosotros, es gratificante porque nuestro compromiso con la montaña de Romeu va a seguir exactamente en los mismos términos de siempre. Esta misma tarde ya nos hemos reunido con miembros de la plataforma en defensa de Romeu y vamos a seguir trabajando, todos unidos, con ese objetivo”, explicaba Fernández.

Preocupación por las fotovoltaicas

Más allá de la protección de la montaña de Romeu, en la reunión se ha tratado otro “tema fundamental” para Compromís per Sagunt como es el del despliegue de la energía fotovoltaica en el término municipal de Sagunto y las pretensiones de algunas empresas de construir grandes parques de generación de energía fotovoltaica en zonas de gran valor agrícola, como es el caso de la partida de Montíber. “Hemos trasladado a la consellera la cuestión de las fotovoltaicas, una preocupación que también es compartida, porque ella ya ha demostrado una sensibilidad especial al respecto. Esperamos poder seguir trabajando conjuntamente para intentar evitar todos los impactos negativos que estas instalaciones tienen en nuestra ciudad, nuestra comarca y en el conjunto del país”, han indicado desde la agrupación nacionalista.

Finalmente, y relacionado con el tema de las fotovoltaicas, Compromís per Sagunt ha trasladado su preocupación por el impacto en el mundo agrícola y especialmente en los puestos de trabajo. “Creo que habrá que buscar una fórmula para conseguir una reconversión para estos trabajadores”, ha concluído Fernández.