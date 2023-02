Costas ha impulsado un estudio técnico de inundabilidad sobre diferentes tramos del litoral para fijar el límite o espacio de inundación hasta donde se haga patente el efecto de las mareas o el alcance de las olas en los mayores temporales. Su objetivo es identificar los valores de elevación del nivel del mar a considerar en la determinación del dominio público marítimo-terrestre.

Entre ellos, se encuentran 1.160 metros de "playa urbana" de Sagunt, según ha dado a conocer hoy desde el grupo municipal de Compromís, al tiempo en que se mostraban críticos porque no se vaya a hacer este análisis en otras zonas de la población, como la costa de Almardà o el Grau Vell pues la única playa urbana de la ciudad es la del Port.

“Aunque no nos parece mal que la dirección general de Costas realice sus estudios, nos parece curioso que esos estudios estén repartidos en una serie de municipios y que de Sagunto sólo se vayan a estudiar 1.160 metros de la playa urbana de Sagunto. Sinceramente se dejan un trozo muy importante: el Grau Vell y Almardà, que quedan fuera de estos estudios, y por supuesto lo que aquí se persigue es hacer una nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre y en todos aquellos problemas que puedan venir asociados respecto a las titularidades y propiedades de los diferentes afectados: viviendas etc. incluso bienes municipales”, afirma Pepe Gil desde Compromís per Sagunt, además de remarcar su rechazo al nuevo Reglamento de Costas que abre la puerta a que una propiedad pueda pasar a incluirse en el Dominio Público con solo que llegue a ella una ola en un temporal; un último extremo que en su día también reprobó el pleno, en la línea de lo que opinan desde la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

El también concejal en el ayuntamiento continúa su argumentación sobre la falta de rigurosidad de la Delegación de Costas a la hora de realizar sus estudios en cuanto afectan a Sagunt: “Nos parece curioso que la nueva delimitación que se pretende hacer, y que está continuamente como una espada de Damocles sobre nosotros, cuánto se han hecho los estudios adecuados (siempre en palabras de técnicos de la delegación de Costas de Valencia) se han hecho a escasa profundidad, por lo que no puede ser demostrado si allí debajo hay o no hay mar. Una vez más Costas actúa de forma arbitraria y siempre en contra de los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad”.

El edil nacionalista hace referencia, a continuación, a unos estudios que el Ayuntamiento de Sagunt realizó en la anterior legislatura para demostrar que los terrenos afectados de Almardà son de dominio público marítimo-terrestre, una posibilidad que la delegación de Costas parece no compartir: “el alcalde Quico Fernández firmó un contrato para realizar unas catas profundas para poder determinar si, efectivamente, lo que estaba allí bajo la superficie que ahora vemos era arena y restos de elementos marinos o si, por el contrario, no había nada de eso y por tanto no se podría hablar de dominio marítimo-terrestre en esa zona. Esas catas determinaron, de forma incontrovertible, que allí había mar y que, por tanto, aquello sí que es dominio público marítimo-terrestre”, afirma Gil.

Las críticas desde el partido nacionalista se centran, pues, en que los estudios realizados por la Delegación de Costas no alcanzan la profundidad suficiente como para determinar con exactitud qué zonas de la costa saguntina pueden o no, según lo establecido por la normativa vigente, ser consideradas como zonas de dominio público marítimo-terrestre perjudicando seriamente la protección del litoral de la ciudad, por lo que Gil critica la arbitrariedad de la Delegación de Costas y concluye: “Curiosamente desde Costas dedican recursos a realizar estos estudios y en cambio, según informaciones que nos transmitieron desde la propia Delegación de Costas de Valencia, han dedicado escasos recursos para poder determinar si el Malecón tiene o no origen marino”.