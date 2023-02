Indignados, perplejos y dispuestos a dar batalla por defender sus intereses. Así están muchos de los afectados por las expropiaciones para Parc Sagunt II que llenan a estas horas el salón de actos del Consell Local Agrari, durante la asamblea convocada por AVA.

Ni la asociación ni los propietarios entienden cómo la empresa pública que gestiona el desarrollo de ese parque industrial, Espais Econòmics Empresarials, ha empezado a recurrir por la vía del contencioso-administrativo el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación, después de que éste haya modificado al alza el precio que les pagaron por sus tierras. "En algunos casos, se ha llegado a ir al juzgado por no pagar 237,92 euros más al agricultor. Vale más el procurador", explicaba a Levante-EMV Juan Manuel Peiró, responsable de AVA, apuntando que eso no es un caso aislado. "Se va a gastar la administración más en muchos pleitos que en lo que tendría que pagar de más".

Entre los afectados, no obstante, la casuística es muy diferente. "La situación es variopinta porque hay quien aún no ha recibido la valoración del jurado de expropiación. Pero a todos les recomendamos que se personen en el procedimiento judicial que ha abierto Espais Econòmics Empresarials por no pagar los incrementos fijados por el Jurado, que van desde el 5% hasta el 90% de subida, es decir, una media del 65%", apuntaba el representante de AVA, poco antes de esta asamblea donde la asociación iba a ofrecer la opción de ejercer esas acciones legales a través de sus servicios jurídicos. "Si no te personas, hay que esperar a que haya sentencia, pero esa sentencia se dictará sin que tu hayas participado en el procedimiento porque, como Espais Econòmics ha ido por la vía judicial, aquí decidirán los jueces", aclaraba a preguntas de este diario.

Ante un malestar palpable, el responsable de AVA-Ascosa en Sagunt, Francisco Campillo, admitía a Levante-EMV poco antes de la reunión que no descartan movilizarse "si vemos que no rectifican".

Al encuentro también ha acudido la candidata del PP a la alcaldía de Sagunt, Maribel Sáez, junto al diputado nacional del PP Óscar Clavell, así como el portavoz de Ciudadanos, Salva Montesinos.