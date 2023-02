El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha apoyado la propuesta lanzada por su homónimo en Canet d' en Berenguer de hacer concentraciones periódicas ante la Demarcación de Costas de València con tal de exigir soluciones para las playas del Camp de Morvedre.

A preguntas de Levante-EMV, el socialista se ha mostrado "absolutamente de acuerdo con toda movilización ciudadana que pueda ayudar a que las soluciones para nuestras playas lleguen en el menor tiempo posible". Según remarca: "Aunque sabemos que las obras tardarán, sí se pueden dar pasos ya, como la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que seguimos esperando demasiado tiempo y una apertura por parte del ministerio a una modificación del proyecto para la incorporación al proyecto de bioarrecifes o algún tiempo de sistema natural de retención de arena que eso consideramos que sí se puede dar en el relativo corto plazo", decía en la línea de lo defendido en la declaración institucional aprobada por el pleno, a petición de la Asociación Vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Moreno, no obstante, demanda también actuaciones a corto plazo."Nuestra situación de playas es mala y por tanto, necesitamos medidas urgentes. Entendemos que no se van a quedar perfectas con una actuación menor, pero eso no quita que esas actuaciones menores son imprescindibles, tanto a nivel de que siga perfilando la playa antes de que llegue la temporada de verano, como a nivel de refuerzo de las dunas. Eso son actuaciones a corto plazo que entendemos que se deben dar ya. Y mientras esos pasos no se den, entendemos que toda movilización es bienvenida", decía sin que por ahora se hayan dado más pasos en la comarca para dar forma a esa protesta, que seguiría a la realizada el pasado 21 de enero en Madrid junto al consistorio de Canet, a instancias del colectivo vecinal de Almardà y de la plataforma SomosMediterrània.

El alcalde reconocía así la falta de novedades, "pese a las numerosas solicitudes realizadas". "Lo hemos pedido por registro de entrada a la demarcación de Costas de Valencia. Se ha dirigido la solicitud a través de la asociación, se ha pedido una reunión a la ministra que no ha sido contestada, se ha pedido una reunión con dirección general en Madrid.... Y, cada mes, mes y medio o dos meses recordamos a la demarcación todo lo que está pendiente".

Cree que «toda movilización es bienvenida» mientras no se den avances a corto plazo

Moreno admitía que otra de las cuestiones donde el ayuntamiento sigue presionando es en la reparación "urgente" de los daños causados durante la construcción de espigones en Almenara. "De forma informal, nos han comentado que sí van a dar el visto bueno a los aspectos solicitados para reponer el impacto en infraestructuras, pero quedan pendientes cosas importantes como los daños en la escollera de Cases de Queralt; una escollera en su día financiada por vecinos donde la concesionaria se pone de lado y ahí estamos en una zona gris sobre la que el ayuntamiento sigue insistiendo para que actúen. También demandamos que se cierren las entradas que se hicieron en las dunas para permitir el paso de camiones, reparándolas. Y ahí no queremos hacer valoraciones económicas y que nos integren el dinero. Les pedimos que esas intervenciones las hagan ellos", aseguraba reconociendo que, de momento, no han obtenido respuesta al nuevo escrito que enviaron con estas demandas después de la aprobación en el pleno de la declaración institucional por las playas.

Aunque en la última comisión de playas se acordó firmar un contrato con el Laboratorio de Costas de la Universitat Politècnica de València (UPV) para que esta entidad hiciera un seguimiento de la evolución del litoral y de la afección en el ella de los espigones construidos en Almenara, el alcalde reconoce que han surgido "problemas a la hora de cerrar el contrato". "Desde el Laboratorio se nos manifestó que no creen que tengan recursos adecuados para emitir los juicios que solicitamos. Pero nosotros pensamos que, si fueron capaces en el informe que nos hicieron en su día, ahora también. Por eso, queremos agotar todas las posibilidades de llegar acuerdo con ellos". Aún sí, no descartaba buscar a otros expertos "si finalmente no hay acuerdo", aunque siempre "con el consenso de resto de partidos y asociaciones".

Respecto al compromiso sobre la adhesión al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer en el proyecto de bioarrecifes geotextiles para presentar a la Unión Europea, afirma estar «en contacto directo» con el alcalde de esta población y que ambos están buscando opciones de financiación europea, «pero sin éxito por el momento».