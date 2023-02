El retraso de las obras de un centro de educación especial levanta ampollas

Las obras de mejora y acondicionamiento del centro de educación especial (CEE) Sant Cristòfol de Sagunt no solo han sobrepasado todos los plazos marcados, sino que diversas líneas de intervención ni siquiera se han planteado.

Así lo denuncia la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio, en palabras de Laura Blasco, quien recuerda que la actuación que se aprobó en mayo de 2021 contemplaba, entre otros aspectos, la mejora de la accesibilidad y la dotación de un sistema de calefacción para un grupo de estudiantes sumamente sensible.

Tras más de un año desde el inicio de las obras, que ya arrancaron con cuatro meses de retraso, solo se ha ejecutado entre un 30 % y un 40 %, mientras algunas medidas que se trasladaron al Ayuntamiento de Sagunt como imprescindibles, ni siquiera se recogen en el proyecto. Blasco detalla entre las carencias de esta actuación, adjudicada por más de 800.000 euros, que "falta la construcción de una de las rampas de evacuación, la pintura de las aulas, la instalación de puntos de luz para las pizarras digitales y ordenadores o la reforma de las ventanas", cuya ejecución "se ha convertido en una batalla continua por parte de toda la comunidad educativa" del CEE Sant Cristòfol.

Desde el gobierno municipal lamentan los inconvenientes, pero destacan la interlocución fluida con la dirección del centro

Desde el AMPA insisten en que "no sabríamos si hablar de dejadez, falta de implicación o desinterés, pero el alumnado no puede seguir así. Consideramos esta situación una falta de respeto básico por parte de las administraciones públicas a nuestros hijos". Otra queja tiene que ver con la calefacción, que todavía no se ha puesto en funcionamiento, pese al compromiso municipal de proporcionar un sistema alternativo antes de la llegada del frío.

Retrasos

Aunque esta semana se espera solucionar este punto, Laura Blasco apunta que "es sencillamente inadmisible. No podemos permitir que estén en el colegio sin calefacción, en barracones y sin las condiciones de seguridad mínimas". El clamor de las familias del CEE Sant Cristòfol resuena con mayor contundencia al señalar que "entendemos que nuestro colegio es pequeño y que el IES Número 5 tiene más estudiantes, pero no podemos obviar las necesidades de los alumnos de Sant Cristòfol". Las complejidades del proyecto, según estas mismas fuentes, auguran que "las obras no estarán ni a la mitad para final de curso, cuando ya deberían estar acabadas".

Mientras las familias y el personal del CEE Sant Cristòfol muestran su malestar y reclaman el cumplimiento de los compromisos, desde el gobierno municipal apuntan que "la interlocución entre nuestros técnicos y la dirección del centro es fluida y prácticamente diaria. Además, se ha previsto una reunión próximamente para abordar las cuestiones que faltan. Entiendo la preocupación del AMPA, porque es difícil ejecutar los trabajos mientras el curso está en marcha y sin duda se han generado situaciones que lamentamos, pero el objetivo del ayuntamiento es acabar las obras que mejorarán las condiciones del colegio".