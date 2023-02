Haciendo un guiño al mes de febrero, mes de los enamorados, la candidata a la alcaldía de Sagunt por el PP, Maribel Sáez ha iniciado una novedosa acción reivindicativa con “la ayuda de una tiza y de todos los vecinos. Nuestra ciudad está muy muy lejos de la ciudad que queremos y es una forma amable de atizar la dejadez del equipo de gobierno", explicaba en un comunicado. “Voy a marcar aquellas cosas que no nos gustan y que esperemos que como la tiza se las lleve el viento, el viento del cambio”, añadía. “Baches, suciedad, mobiliario urbano que se cae, arboles en mal estado, jardines descuidados, barrios abandonados… toda una serie de deficiencias que no se arreglan por el equipo de gobierno y que vamos a señalar debidamente”.

Este es el objetivo de la campaña, hacer llegar las quejas de los vecinos y de los barrios. "Es un clamor entre los vecinos que la dejadez en la ciudad es absoluta", insistía Sáez. Es "una iniciativa de amor por la ciudad y de participación, una forma de reivindicar la ciudad que queremos. Que queremos por amor y que queremos de forma aspiracional" .

La candidata de los populares saguntinos describe una ciudad con "plazas con juegos infantiles rotos, deteriorados o que retiran sin repuesto y parques con vegetación descuidada, suciedad acumulada y plantas que sobrevienen, en los que hay casi que hacer un sorteo de los banquitos entre los usuarios porque no hay donde sentarse a descansar. Aceras en las que los agujeros, son un peligro para la gente que las pasea, o que están invadidas por la maleza que sale de solares abandonados sin vallar ni adecentar e impiden el paso". A esto suma las "barreras arquitectónicas que limitan la movilidad de nuestros vecinos y no les permiten realizar acciones tan básicas como moverse por la ciudad en condiciones; no tenemos una ciudad adaptada".

La lista según la popular es interminable: "farolas oxidadas o averiadas, inexistentes o totalmente obsoletas, que hacen que la ciudad, esté a oscuras y solo la iluminen las luces de los comercios, que quedan. Instalaciones deportivas precarias, tanto en el lugar donde se realiza la actividad como en el resto del entorno. Contenedores que están mas sucios por fuera que por dentro, con el consiguiente olor, ya que carecen del mantenimiento adecuado. Polígonos industriales abandonados, agujereados, sucios, sin señalizar, oscuros y olvidados cuando son una carta de presentación de nuestro potencial como ciudad", describe.

Un plan para la ciudad

Ante esta estampa, Sáez asegura que "necesitamos un plan para la ciudad y su ciudadanos, en el que la política de las pequeñas cosas, que en realidad son enormes e importantes, se solucionen en cuanto se detecten". Po eso, "pido a los vecinos que se unan a esta amable reivindicación, pero llena de verdad y contenido, para marcar todo lo que queremos que se mejore.” Para poder participar, los populares informan que durante las próximas semanas repartirán tizas a todos los vecinos. Además les invitan a que suban fotos a las redes sociales con el hastag #corazondetiza y la ubicación del desperfecto.