El saguntino Albert Llueca, exconcejal del Ayuntamiento de Sagunt irá por la parte final de la lista electoral de Compromís a les Corts Valencianes, de acuerdo con las primarias celebradas en todo el territorio valenciano, donde obtuvo 402 votos. "Gràcies a totes i tots per els vostres vots! No aniré en llocs d'eixida però orgullós d'anar en la llista per la provincia de València acompanyant a @joanbaldovi", expresó Llueca en sus redes sociales tras conocer los resultados.

En la comarca del Camp de Morvedre, cerca de 243 militantes y simpatizantes del partido nacionalista participaron de este proceso de elección de candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana y de la lista electoral de la circunscripción de Valencia. “Ha sido un proceso intenso por el alto nivel de participación que hemos registrado, aunque la mayoría de los militantes y los simpatizantes han votado por internet no han sido pocos los que han decidido hacerlo de forma presencial en nuestra sede de Sagunt” manifiesta el secretario local de la formación Lluís Alcaide. “Más allá de quien ha quedado en qué posición yo creo que lo más importante es el buen nivel de participación que han registrado estas primarias en todo el territorio valenciano y que confirma que, efectivamente, Compromís es una de las fuerzas más democráticas de todo el país y que por medio de este proceso somos los valencianos los que elegimos a nuestros candidatos. No nos los ponen desde ningún otro lugar”, destaca Pepe Gil, candidato a la alcaldía de Sagunt quien también fue elegido en las primarias que celebró la formación nacionalista del municipio, y votó presencialmente este sábado. Resultados Los resultados de las primarias confirman para optar a la Presidencia de la Generalitat Valenciana al candidato Joan Baldoví con más de un 90 por ciento del apoyo. "Baldoví visitó el pasado verano la ciudad de Sagunt para conocer las inversiones y la afectación que tendrá la instalación de la gigafactoría de Volkswagen", recuerdan desde la formación. Como cabeza de lista por Valencia fue elegida Maria Josep Amigó. En todo el territorio valenciano han participado 26.158 personas en las primarias de Compromís, convirtiéndose así en el proceso de primarias con mayor participación de todas las fuerzas políticas valencianas donde el segundo puesto lo ocupa el PSPV-PSOE con 13.154 personas, seguidos del Partido Popular con 6.990 y finalmente Unidas Podemos que cierra la lista con 3.597 participantes en su proceso de primarias, según apuntan desde el partido a nivel local. Unos niveles de participación que hacen sacar pecho en la formación nacionalista y que a nivel local Gil considera como: “excelentes y que vienen a afianzar la fuerza imparable de un valencianismo de izquierdas y arraigado en el territorio que cada día es más importante políticamente y que convence a la gente de que la política debe hacerse de cerca”.