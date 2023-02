Seguir las indicaciones del GPS puede llegar a generar un mal trago si la intención es llegar con coche hasta el Teatro Romano o el Castillo de Sagunt.

La razón es que muchos de estos navegadores solo buscan la ruta más rápida y eso les hace recomendar ir en turismo por calles solo aptas a peatones, motos o vehículos de escaso tamaño.

Por ello, la presencia de turistas que se ven en apuros en vías estrechas de la Ciutat Vella de Sagunt sigue siendo un problema frecuente, por mucho que desde el pasado mes de diciembre se haya instalado un sistema de lectura de matrículas que limita el tráfico por este barrio a quienes sean residentes, multa a todos los vehículos no autorizados e impide que cualquiera pueda llegar tanto al Teatro Romano como al Castillo, a menos que tenga permiso. «Como en realidad ya no hay pilones que impidan físicamente el acceso, muchos coches siguen pasando aunque no estén autorizados, pese a que haya señales que lo adviertan», explica una mujer que vive en el barrio.

Los vecinos de la calle San Miguel lo saben bien pues, aunque inicialmente la subida hacia el Castillo es ancha, llega un momento que te ves obligado a girar a la izquierda y entonces es cuando te das cuenta de que la estrechez de la zona convierte en una misión casi imposible seguir por esa ruta.

"Esto no deja de pasar. Se arman unos líos tremendos, pues muchos tienen que acabar bajando marcha atrás al ver lo estrecho que se queda todo", comentaba una vecina.

Este problema no es nuevo. De hecho, Levante-EMV informó de él en 2018 y desde entonces, la delegación de Policía Local ya llevaba tiempo haciendo gestiones para pedir una rectificación a los principales navegadores del mercado. En uno de los casos, incluso llegaron a desestimar la ruta que recomendaban inicialmente, pero la corrigieron por otra con nuevas tramas por Ciutat Vella, como también contó este rotativo.

Al ver que la casuística afectaba a muchos visitantes de la ciudad, también la delegación de Turismo ha hecho numerosas gestiones en este sentido. Sin embargo, la situación persiste.

Como apunta la edil del área, Natalia Antonino, "el problema son los distintos navegadores. Desde Policía y Turismo hemos contactado muchas veces. Incluso han venido a la ciudad con el coche para cambiarlo, pero es verdad que luego no cambian nada", admitía, pero dejando claro que "volveremos a contactar tantas veces sea necesario para que el problema se solucione".