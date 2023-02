El Saguntino sale de la zona de descenso

El Atlético Saguntino gana 3-1 al CE Manresa y sale de la zona de descenso en la segunda semana de Escobar al frente del banquillo rojillo. La segunda victoria consecutiva de los saguntinos fue peleada desde el minuto uno. Actualmente, los de Escobar son undécimos con 24 puntos y el próximo fin de semana, visitan al CF Badalona Futur en el Estadi Municipal de Badalona.

El nuevo técnico rojillo, Sergi Escobar, destaca la alegría del grupo tras sumar de tres dos semanas consecutivas: ’Una victoria muy importante para romper con la racha negativa que se arrastraba de meses atrás sin lograr sumar de tres en casa. Es importante para seguir en la pelea por la permanencia y queda mucha liga, pero por lo menos a día de hoy estamos fuera de las posiciones de descenso’

Los saguntinos salieron a Nou Morvedre a ganar. Tanto así que a los 10 minutos de choque ya empezó a causar peligro y asustar al CE Manresa con las ocasiones de Kike Torrent y Nacho Ramón. El primer gol llegó el 21' cuando Juanma Acevedo aprovechó un balón en el área para anotar con un gran zurdazo. El 2-0 llegó cuando el rival se quedó con uno menos en el campo y poco antes del descanso. Tras una gran internada por el costado derecho de Javi Pérez, el centro se lo acababa marcando en propia el CE Manresa. Juanma Acevedo, en el añadido, pudo haber aumentado la ventaja.

Sobre esta primera parte, Escobar cuenta que: ‘Salimos con un ritmo alto y descolocamos al rival en ese aspecto y cuando se quisieron dar cuenta ya íbamos ganando 1-0. Tras la expulsión pudimos hacer el segundo y no les dejamos adaptarse al terreno de juego. Cuando ellos empezaron a hacer un juego más directo, ya tenían un resultado muy en contra que no les permitió hacer más’.

Tras el paso por vestuarios, empezó fuerte el CE Manresa, que en el 47' obligó a esforzarse a Lavín para mantener el resultado. Sobre la hora de partido, Ketu y Nacho Ramón pudieron marcar un tercer gol, que acabaría llegando en el 68'. Ketu, tras estrellar un balón en el poste, recogió el rechace para batir a Pulido y subir el 3-0 al marcador. En el 78', se quedaría con dos menos el CE Manresa y en la última jugada del partido marcaría su gol el CE Manresa. Escobar habla del intento de remontada del rival que aprovechó la relajación de los suyos: ’Después del descaso ellos salieron con todo para intentar recortar distancias en el marcador y tuvieron alguna acción importante. Pese a que nosotros nos relajamos un poco, aspecto a tener en cuenta a la hora de mejorar, logramos hacer el tercero. Creo que por momentos se vio muy buen fútbol por nuestra parte’.

En tan solo dos jornadas, Escobar ha sacado al Saguntino del descenso, cambiando la dinámica del equipo y ofreciendo un juego más ofensivo. El técnico castellonense muestra su satisfacción al respecto, pero pide cautela porque cree que no se decidirá nada hasta el final: ’Estoy contento por sacar al equipo de la zona de descenso, pero hasta las últimas jornadas va a estar todo en juego y no se va a decir nada hasta el final. Será una lucha muy cerrada por la salvación, habrá semana que estaremos dentro, otras fuera y va a ser muy complicado, pero mejor que si no hubiéramos conseguido las dos victorias. La gente cree está contenta. Hemos hecho cinco goles en dos partidos, frente a los 11 del resto de liga’.

‘Estamos contentos pero muy prudentes sabiendo que el objetivo hay que pelearlo semana a semana sin bajar la guardia’, concluye Sergi Escobar.