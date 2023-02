"El hecho de que no sea una sorpresa no resta gravedad al nuevo deslinde. Esperábamos que Costas rectificara, pero son muy contumaces". Así reacciona el concejal de Urbanismo de Sagunt, Quico Fernández, al nuevo intento estatal de desproteger el Malecón de Menera, algo que "afecta de manera gravísima a nuestros intereses". Además de recalcar que los criterios del ministerio "son incompatibles con la legalidad y el interés público", el exalcalde apela a aspectos técnicos, como la demostración de que "en el subsuelo de esta zona hay restos de mar, así que, según la ley, no puede dejar de ser de dominio público marítimo terrestre".

Fernández pide al ayuntamiento que "cuanto antes" se prepare para defender la anulación del deslinde. "Vamos a entrar en un contencioso, en el que ampliaremos nuestros argumentos por esta usurpación del dominio público marítimo terrestre, ya que estos terrenos eran estatales, se cedieron a la compañía Sierra Menera y, por deudas de esta empresa, se subastaron". El portavoz de Compromís insiste en que "el Malecón tiene que ser público para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Esta es una de las cuestiones más trascendentales para el ayuntamiento, porque las decisiones de Costas pueden suponer un coste importantísimo para el ayuntamiento, mientras la zona sigue degradándose". El nacionalista carga contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que “ha demostrado ser totalmente contraria a los intereses de nuestra ciudad. Nos ataca por el norte con el proyecto de Almenara", añade, antes de lamentar que "en la mayoría de ocasiones, el organismo estatal coincide con los intereses privados". En los juzgados y en la calle Frente a este nuevo ataque con el Malecón, Fernández pide que "el ayuntamiento convoque una manifestación con el consenso de todos los grupos políticos, diciéndole 'basta' a Costas", organismo en el que "antes estaba el PP y ahora el PSOE, pero el resultado es el mismo. Independientemente de las cuestiones partidistas, la ciudad se juega mucho, así que tenemos que hacernos oír en los juzgados y también en las calles".