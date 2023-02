El youtuber de Faura condenado a tres meses de cárcel por sus vídeos delictivos tenía un amplio catálogo de víctimas, entre los que destacaba el alcalde del municipio de les Valls, Toni Gaspar.

Al también presidente de la Diputació de València le dedicó palabras en varios vídeos.

Un Guardia Civil también estuvo entre sus objetivos, sobre quien se refirió diciendo que "si tu no tienes familia, porque tu padre se ha suicidado por no aguantarle y tu madre está depresiva perdida que va con la cabeza gacha de la que le has hecho pasar entre tú y tu hermano... sí tengo que actuar yo, te quemo el coche y la casa".

También varios cargos de Vox fueron destinatarios de sus ofensas, como el presidente provincial, José María Llanos, el concejal de Sagunt, Alejandro Vila, o la coordinadora local, Isabel Guillén.

Denuncias

Todos los implicados denunciaron al sospechoso a lo largo de 2020, según se recoge en la sentencia.