Empujón definitivo a la protección del Alto Horno

La rápida intervención del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha permitido retomar el expediente para la declaración como bien de interés cultural (BIC), en la categoría de monumento, del Alto Horno número 2 del Port de Sagunt. Apenas dos meses y medio después de que caducara la tramitación impulsada desde la Asociación de Patrimonio Industrial del Puerto de Sagunto (Apips), el organismo presidido de forma interina por Dolors Pedrós ha conseguido que el "complejo" procedimiento se reanude desde donde se dejó, ya que empezar de cero hubiera supuesto todavía más retraso.

Como ya avanzó la Conselleria de Cultura, que no resolvió el expediente antes de los 20 meses marcados por la legislación, el trabajo previo "sigue vigente" y especialmente trascendente es la validez de los informes favorables emitidos desde instituciones como el propio CVC o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Desde la dirección general de Cultura y Patrimonio también se remarcó que otros expedientes similares también caducaron "sin afectar al objetivo final", que, en el caso de la protección al Alto Horno del Port de Sagunt, es una de sus prioridades para este 2023, según señalaron en la reunión en la que anunciaron la caducidad del expediente.

Además del impulso de Apips y el apoyo de los órganos consultivos de Cultura, el Ayuntamiento de Sagunt también promovió esta protección y el concejal de Patrimonio Cultural e Industrial, Guillermo Sampedro, no se resiste a apuntar que "para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Es una buena noticia que se reinicie el expediente con agilidad, pero fue la propia conselleria y Carmen Amoraga - directora general de Cultura y Patrimonio- quienes dejaron morir el expediente. En su día nos pareció gravísimo, no lo entendimos, y, aunque ahora corrigen su error, esto debería estar resuelto hace mucho tiempo".

El edil de Patrimonio Industrial lamenta que "esto debería estar resuelto hace mucho tiempo"

Después del anuncio oficial del reinicio del proceso, que tuvo lugar este jueves con la firma de la consellera Raquel Tamarit, el siguiente paso es su sometimiento al trámite de información pública, para que las personas interesadas consulten la documentación, que se encuentra en la sede de la dirección general de Cultura y Patrimonio, en la avenida Constitución de València. Otro paso automático es notificar la apertura del expediente tanto al Registro General de Bienes de Interés Cultural, dependiente del Estado, como al Registro de la Propiedad para su "anotación preventiva".

Sirena

Esta declaración de BIC no se limita al Alto Horno y su emblemática historia, que arrancó con su construcción en 1922 y su puesta en marcha en 1926, sino también al sonido de la sirena de la antigua Fábrica, que se recupera como patrimonio inmaterial. Este ruido es uno de los más significativos del municipio por su "valor histórico y su impacto sobre las personas que convivieron con esa señal acústica. Más allá de su función (señalar el cambio de turno), esta sirena simboliza la sociedad industrial que creció en el Puerto de Sagunto, frente al paisaje sonoro rural, dominado por los toques de campana", según recoge tanto el expediente impulsado hace más de dos años como el actual.

Sobre esta cuestión, el documento añade que "cuando se hace sonar, hacemos presente la actividad de toda esta zona siderúrgica y el recuerdo imborrable para muchos vecinos, como alguno de ellos cuenta: 'Un recuerdo, una vuelta a la niñez, esperando que, un rato más tarde de que sonara la sirena, su padre llegara a casa, sudoroso, y con mucha hambre'".

Aparcamiento para la Nau

La protección del Alto Horno también limita el desarrollo de las parcelas a su alrededor. Mientras sigue sin resolverse la petición de quitar la rotonda que ahora rodea al monumento, el suelo que se extiende frente a la Nau, donde la Federación de Peñas del Port de Sagunt instala cada verano su recinto taurino, se tendrá que destinar a "zona verde-espacio libre, sin construcciones de ningún tipo".

Sí se contempla que, en el caso de que se quisiera dar un uso de aparcamiento vinculado al Alto Horno o a la propia Nau, deberán estar separados de ambos "un mínimo de 50 metros, a medir desde el perímetro de ambos edificios".