"La gestión de un club con 30 empleados no se improvisa"

Juanjo Bataller presidirá cuatro años el BM Puerto Sagunto, después de que renovara su mandato sin oposición y con un equipo de 20 personas. Pese a la incorporación de cuatro caras nuevas, el mandatario rojiblanco lamenta que "no hemos cumplido el objetivo de rejuvenecer la directiva, porque muchos de los que estamos nos hacemos mayores y el tiempo no perdona. No es un problema de ilusión, es un tema vegetativo de decaimiento físico, que hace necesario el relevo".

Bataller, con más de 20 años a sus espaldas como presidente de la entidad porteña, añade que "nos hemos presentado para otros cuatro años por responsabilidad, ya que el club no puede estar sin directiva. Nuestro funcionamiento se parece más al de una empresa, porque tenemos entre 30 y 40 empleados que viven de esto y un presupuesto en torno al medio millón de euros, además de todos los equipos y jugadores. La gestión de todo esto no se improvisa y hay que prestarle atención todos los días". Pero más allá de la misión durante estos cuatro años de encontrar a gente más joven que tome las riendas del club, el presidente del Fertiberia no escatima sus esfuerzos para que el Fertiberia BM Puerto no solo mantenga su estatus deportivo, social y económico, sino que lo mejore. En ese objetivo, dos cuestiones se presentan como básicas, una a corto plazo, la del patrocinador, y otra a medio y largo, como es el nuevo pabellón. Patrocinador En la primera, las negociaciones con Fertiberia se esperan resolver "en breve" con un resultado del que "nadie pone en duda que será su continuidad", en palabras de Bataller. A partir de ahí, el anhelo de conseguir un acuerdo que se prolongue más allá de una temporada para poder ampliar la planificación deportiva parece lejano, mientras que tampoco un hipotética ascenso Asobal se espera que suponga una mayor aportación por parte de la planta de fertilizantes de Sagunt. Un aspecto que sí depende de la categoría del primer equipo la próxima temporada es el aprovechamiento del nuevo pabellón frente al cementerio del Port de Sagunt. Y es que esta infraestructura, ideada hace casi 15 años y que se espera dar por finalizada en los próximos días, supondrá para el club "un revulsivo, porque nos permitirá hacer campañas para la captación de nuevos socios -algo vedado durante las últimas campañas por las estrecheces del Ovni-, y organizar eventos para la promoción del balonmano". Planificación deportiva En cuanto al aspecto deportivo, con el equipo dirigido por Toni Malla como uno de los tres firmes candidatos a hacerse con alguna de las dos plazas de ascenso directo a Asobal, Bataller se muestra optimista con esta trayectoria, aunque su principal preocupación ahora es que "nos tocará confeccionar la plantilla antes de saber en qué categoría estaremos, porque el mercado nos obliga a hablar con los jugadores antes de mayo". En cualquier caso, la intención, "como cada año", es mantener a la mayoría del equipo y rellenar con fichajes o gente de la cantera los huecos que puedan generarse por la marcha de hombres que tengan ofertas superiores a la del Fertiberia.