El Atlético Saguntino se enfrenta este domingo, 19 de febrero, a las 17 horas, al CF Badalona en el Estadio Municipal de Badalona. Todo un partidazo entre dos rivales directos en la clasificación que buscarán puntuar para alejarse lo antes posible de la zona roja de la clasificación. Separados por dos puntos, ambos equipos ocupan las posiciones 11 y 12 de la tabla.

Los de Sergi Escobar han demostrado que con las nuevas incorporaciones y el cambio en la dirección del banquillo son un equipo más goleador que no tiene miedo a nadie. Viajan con la intención de seguir puntuando a domicilio y alejarse de la zona roja de la que salieron la jornada pasada ganado a un coco de la categoría como es el Manresa.

El entrenador rojillo solo piensa en mantener la categoría y plantea cada partido con el fin de cumplir la meta propuesta: ’Nuestro objetivo cada partido es seguir peleando por la salvación y no hay que bajar la guardia. No hay que disminuir el nivel de concentración y nunca debemos parar de dar el máximo en el césped, durante los 90 minutos, porque sino nos puede ganar cualquier equipo. Sin embargo, también pienso que sí estamos al 100% podemos ganar al conjunto que sea’.

Delante tendrán a un rival directo en la clasificación que fue creado al inicio de temporada para estar entre los mejores del grupo. En undécima posición, una por encima de los de Escobar, y con 26 puntos, dos más que los saguntinos, no querrán dejar pasar la oportunidad de ganar de tres al equipo que le pisa los talones. Llegan al choque después de ganar la jornada pasada (1-0) al Mallorca B.

Con respecto al rival, Escobar afirma que: ’El Badalona es un rival hecho para ascender, que tiene jugadores de superior categoría. No ha empezado muy bien y por eso está en la parte de abajo. Pero por plantilla, presupuesto y por todo es de los que debería estar en puestos de play off. Será por tanto un partido difícil porque ellos van a querer pelear por estar donde merece, el el objetivo que se plantearon al principio de temporada. Pero nosotros vamos con la intención de ir a por los tres puntos y luego el terreno de juego dirá lo que pasa’

El CD Acero viaja a San Vicente a ganar

El CD Acero enfrenta una nueva jornada de liga con la intención de ganar y seguir vivo en la pelea de terminar la temporada entre los 5 primeros clasificados. Mañana tiene una nueva oportunidad en San Vicente midiendo al Jove Español a partir de las 12:15 horas. El partido no será nada fácil pues los locales lucharán por ganar para no caer en la zona roja de la clasificación.

El Jove Español llega al partido tras tres derrotas consecutivas ante el Torrellano, el Torrent y el Silla. Los locales querrán cortar esta sangra ganando a los rojiblancos. Pues cada vez están más cerca de entrar en puestos de descenso y hasta comparten puntos con el Rayo Ibense que cierra por arriba la zona roja de la tabla.

El director deportivo del CD Acero, Victor Cervelló, expresa sobre el rival que tendrán delante que: ’el Jove Español es un equipo clásico en esta liga, y por tanto muy conocedor de la categoría. Este año ha formado un conjunto muy duro, contundente y que defiende muy bien. Aprovechan muy bien los espacios y saben dónde hacer daño. Hay que plantear el partido teniendo muy en cuenta esto y saliendo al césped a ganar’.

Los de Abel Buades viajan a San Vicente con cuatro puntos más que sus rivales, y sin mucho margen para descuidarse porque pueden perder la oportunidad de cumplir su objetivo marcado, el play off, y hasta terminar cayendo en descenso. Sin embargo, Cervelló no ha perdido la fe en que su equipo termine la temporada en puestos de play off y juegue, por segunda temporada consecutiva por subir a Segunda RFEF, tanto así que afirma que: ’Vamos a San Vicente a ganar, a recuperar el orgullo y demostrar que estamos hechos para estar entre los mejores’.