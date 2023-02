Iniciativa Porteña ha criticado el abandono que sufre la plaza Bilbao de Port de Sagunt, después de 12 años esperando una actuación.

El concejal de IP, Juan Guillén ha lamentado la "desidia mostrada por el equipo de gobierno, con el alcalde Darío Moreno a la cabeza", respecto de la plaza Bilbao del barrio porteño de La Marina. Una situación que "ya es insostenible por insalubre".

Representantes de Iniciativa Porteña se reunieron hace unos días con vecinos aledaños de la Plaza Bilbao, una visita en la que "pudimos comprobar in situ el estado de abandono, e incluso de insalubridad de la plaza, además de repasar las promesas realizadas por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno hace apenas año y medio en una reunión con los propios vecinos", explicaban.

Guillén describía la plaza como un solar de titularidad municipal lleno de basura, cucarachas, ratas, maleza… "sin que el Ayuntamiento saguntino haya hecho nada por urbanizar la plaza como es su obligación , lo que solucionaría el problema de forma definitiva". Para IP, es una "cuestión de voluntad política", se trata de "realizar la inversión necesaria para recuperar este espacio para los porteños".

"Faltaría adquirir alguna parcela de las existentes, que estaban en manos del SAREB, el conocido como Banco malo que absorbió los activos tóxicos de los bancos. Pero claro para eso hay que pagar su precio, que a buen seguro, y con una negociación eficaz resultarían a un precio razonable. Pero lo que no puede pretender el señor alcalde Darío Moreno es no gastar ni un solo euro, curiosamente en El Puerto. Y echar la culpa del estado lamentable de la plaza Bilbao al SAREB. No señor alcalde, la culpa es de su equipo de gobierno, que se niega a invertir lo necesario en esa plaza Bilbao"

Desde IP insisten en que "es lo de siempre: para el Puerto lo justo, justísimo. Tenemos ejemplos por todos lados: la pírrica inversión en la plaza de la Concordia, la NO compra de la casa amarilla, la NO compra de la casa Noguera... Da igual que aportemos el 70% de los recursos totales del municipio, no hay forma de que se produzca un equilibrio justo de las inversiones, que tenga en cuenta por ejemplo el número de habitantes de cada núcleo"

El edil porteño recuerda que la obligación de urbanizar esta plaza corresponde el Ayuntamiento después de que la actuación del Agente urbanizador privado resultara finalmente desechada por el propio consistorio, tras los retrasos continuados en iniciar las obras.

"La historia de la adecuación de la Plaza Bilbao arranca hace más de 12 años cuando ese espacio junto a otros solares contiguos quedó encuadrado en una unidad de ejecución que fue adjudicada a un agente urbanizador que fue retrasando el inicio de las obras, alegando la crisis del mercado inmobiliario. Finalmente el ayuntamiento, hace aproximadamente 4 años, en un acuerdo del pleno decidió resolver el proyecto y constituirse en agente urbanizador, destacando de aquel acuerdo plenario el siguiente párrafo: se procederá a iniciar inmediatamente el proceso de selección del contratista de obras para la ejecución de las obras de urbanización del ámbito, al que se le abonarán las oportunas certificaciones de obras, en los términos que se estipule contractualmente”. Declaración por la que señalan al ayuntamiento responsable de la urbanización de la plaza. "Causa estupor por no decir vergüenza el estado que viene arrastrando desde hace 12 años", lamenta.

Por último, denuncian la falta de partida para esta plaza en los presupuestos para este año 2023.