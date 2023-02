El pasado día 3 de enero de 20023 el senador de Compromís Carles Mulet, preguntó por escrito al Gobierno de España qué medidas se pensaban adoptar para proveer a la ciudad de Sagunto de una conexión adecuada con la autopista AP-7.

Según los senadores nacionalistas: “Urge invertir en el enlace a Sagunto desde la AP7, en el Norte de Sagunto, una ciudad de 67.000 habitantes, que no cuenta con enlace directo con la AP7, debiendo retroceder a los ciudadanos hasta Puçol para incorporarse al peaje más cercano o utilizar las entradas y salidas del Vall d'Uixó. Existe una posibilidad sencilla de incorporación directa a la AP-7, a la bifurcación entre la A-7 y la CV-10, habilitando los sistemas de acceso correspondientes y que no suponen una inversión excesiva para solucionar un déficit histórico de acceso a zonas importantes logísticas como son el Puerto de Sagunto y los distintos polígonos de la ciudad” en este sentido el senador nacionalista preguntaba al gobierno: “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar esta situación?”

Ese mismo día el gobierno español respondía al senador de Compromís afirmando que por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya se estaba trabajando en la redacción de un proyecto para la mejora de la conectividad y funcionalidad de la AP-7 al norte de la localidad de Sagunt.

Concretamente a la respuesta del gobierno del Estado se detalla que "En estos momentos, el proyecto de trazado se encuentra en la fase de supervisión, previa a la sumisión del proyecto al trámite de información pública". Una información esta última que pone en alerta a Compromís per Sagunt.

“Nos parece una muy buena noticia de que ya se esté trabajando en la conexión de la ciudad con esta importante vía de comunicaciones. Nos parece que es vital para la ciudad contar con una salida y una entrada directa, desde el norte, a esta importante infraestructura, es algo que ya llevábamos mucho tiempo pidiendo: desde la liberación de la AP-7 a 2020. Era un incumplimiento más y otro retraso del ministerio con Sagunto” declaran desde la formación nacionalista de Sagunt.

A pesar de considerar una buena noticia el anuncio realizado por el Gobierno en su respuesta a Mulet, desde Compromís per Sagunt, consideran que el anuncio se ha demorado demasiado: “es una infraestructura importante y que, como dice Mulet en su pregunta, no costaría demasiado dinero. Por eso no entendemos que no estuviera hecha desde antes. Nos alegramos de que, por fin, se realice, pero estaremos vigilantes y exigiremos el estricto cumplimiento de los plazos por parte del ministerio. No podemos esperar más: Sagunto necesita unas buenas conexiones con el resto del territorio”.