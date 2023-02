La II edición del Cross Ciudad de Sagunto reunirá este domingo 26 de febrero a más de medio millar de personas, pues ahora mismo ya hay inscritas 600 entre todas las carreras. Así se ha dado a conocer hoy al presentar la prueba en el ayuntamiento desde el club de atletismo C.A.E.M y el departamento municipal de Actividad Física, Salud y Deportes.

El Cross contará con un participante de excepción: El local con opción a obtener la clasificación al nacional, Tarek El Amri, en categoría Sub 18.

La prueba forma parte del Circuito Autonómico de campo a través 2023 y se trata también del Campeonato Autonómico Escolar y por equipos sub 14 y Sub 16, así como seleccionable para el campeonato de España de selecciones autonómicas sub 16 y Sub 18, que se disputará en Pamplona los días 18 y 19 de marzo.

Los circuitos comenzarán a las 9:15 horas con las carreras populares masculina y femenina y la primera entrega de trofeos está programada sobre las 11:15 horas. Los circuitos continuarán durante toda la mañana y el último se prevé que comience a las 14:15 horas, así como la segunda entrega de premios tendrá lugar a las 14:30 horas. Las diferentes categorías que participarán a lo largo de la mañana son: carrera popular, sub12, sub 20, sub 10, sub 8, sub 14, sub 16 y sub 18.

A la presentación, que ha tenido lugar esta mañana en el consistorio, han asistido el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; el presidente del C.A.E. Morvedre José Ramón Martín; así como representantes de otras entidades que colaboran en la prueba: la presidenta del Club ISD Huracán Puerto de Sagunto, María Hebenstreit; la directiva del C.D Camp de Morvedre, Minerva Orellana; el directivo del Atletisme Sagunt, Javier Casino; y los directivos del Club Maratón Els Troters, Silverio Murciano y Paco Bono.

Apoyo de la Federación

Timón ha felicitado al C.A.E.M por la organización de este evento y ha agradecido a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y a su presidente Vicente Añó por «su apoyo a nuestros clubes y a este tipo de eventos».

En este sentido, ha destacado que «sigue muy presente el clima de colaboración y de unión en nuestro deporte local».

Además, ha trasladado un llamamiento a la ciudadanía para que se acerque al Circuito Cross del Polideportivo Internúcleos para «disfrutar de una magnífica mañana de atletismo» y ha incidido en la repercusión que tienen este tipo de eventos para la ciudad a nivel turístico y económico.

La cita comenzará a las 09:30 horas en el circuito de cross del polideportivo municipal internúcleos.