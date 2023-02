El juzgado seguirá investigando al exalcalde de Torres Torres

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sagunt continuará investigando al exalcalde de Torres Torres Alfonso Guillem (PP). Así lo ha reflejado en el último auto que ha dictado por el que acuerda "seguir las diligencias por procedimiento abreviado" al entender que tras, las practicadas durante la instrucción, "existen indicios de criminalidad contra el investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en el cobro de dietas y kilometraje entre 2011 y 2015 durante su etapa de alcalde", según han confirmado a Levante-EMV desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), precisando que el auto es susceptible de recurso.

La investigación del caso se remonta a 2018 cuando el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Torres Torres traslada a la Fiscalía el resultado de una auditoría económica externa, que los nacionalistas solicitaron y fue aprobada por pleno, por si los datos que arrojaba la misma fueran constitutivos de delito, al considerar que había ciertas irregularidades en la gestión económica de anteriores mandatos políticos. Con este documento, la Fiscalía inicia diligencias, que centran el foco en los cobros recibidos por el mandatario en concepto de dietas y kilometraje durante el periodo de tiempo en el que fue presidente de la corporación municipal.

Los cobros recibidos en concepto de dietas y kilometraje son los que están en el punto de mira desde 2018

A este respecto, ya el informe auditor señala que esas liquidaciones cobradas por Guillem no cuentan con documentos justificativos, "no se reseña el subconcepto por el que se abonan, ya sea manutención u otros gastos, ni el lugar ni el motivo justificativo del desplazamiento de cada uno de los días que se abonan», además de que «el importe abonado por cada dieta es superior a lo establecido en el decreto», al igual que sucede con el importe del kilómetro recorrido. A esto añade que «hay conceptos liquidados que no parecen ser de interés municipal», y hace una relación de alguno de ellos entre los que destaca las reuniones con altos cargos del PP o con alcaldes del partido", se describe en la auditoría.

Fiscalía

Datos que corrobora la Fiscalía en su investigación en la que anota que «no hay justificación documental de los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo» en cuanto a «dietas y gastos de viaje liquidadas por el denunciado» y añade que «en la relación mensual de pagos autorizados por alcaldía se aprecian gastos que difícilmente pueden ser considerados de interés general» y establece como ejemplo una reunión con Serafín Castellano y otra del Partido Popular en la diputación.

Para el ministerio fiscal, el exalcalde «ha incumplido de manera reiterada» el reglamento de organización y funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales, que recoge que «todos los miembros de la corporación tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental».

Pese a que la auditoría llevaba adjunto un documento de la secretaria general de aquel momento donde se negaba indicios de delito que pudieran haber sido cometido por el alcalde, la Fiscalía remitió el caso al Juzgado de instrucción de Sagunt, solicitando que se iniciasen las diligencias previas «debiendo ser citado a declarar como investigado», el exalcalde, «con requerimiento de aportación de cuánto documentos justifiquen y avalen el interés general de los gastos de manutención y dietas cuya legalidad se cuestionan».