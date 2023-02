El miércoles, 15 de febrero asistí a una conferencia organizada por el Centro Arqueológico, en el Centro Cultural Mario Monreal impartida por José Manuel Melchor, arqueólogo y director del Arqueológico de Burriana y una de las personas que han excavado y estudiado el yacimiento de la Via del Pòrtic.

Durante el acto percibí por una parte el interés de las personas asistentes y por otra el gran conocimiento que Melchor tiene de Sagunto.

Melchor es un arqueólogo serio, no especula, ni lanza hipótesis atrevidas al aire, no va de sabio. Fue una exposición sencilla llena de rigor acompañada por un interesante y documentado Power Point. El tema era : “Urbanismo y territorio de la Sagunto romana de Augusto a la tardo Antigüedad” .

Melchor lamentaba que el potencial arqueológico de Sagunto no se revalorizara. Yo pensaba en nuestra mala suerte. Cada acción que se reclama, porque vivimos y residimos en una ciudad llena de testimonios, exige un montaña de burocracia, el tiempo se dilata y acabar algún proyecto significa una eternidad. Acuérdense de los 15 años que se ha tardado en abrir un pequeño Centro de visitantes del Castillo, donde solo hay seis sillas para poder sentarse y ver el vídeo. Algo es algo .Todo igual. Imagínense que se emprendiera un macroproyecto. No quiero ni pensarlo.

Seguramente, cada uno de los representantes municipales tiene su proyecto. Cada uno por su lado. Sé que tienen buena voluntad, pero los proyectos tienen que ser en común y como dijo Melchor, al Ayuntamiento le falta ambición. Por otra parte, durante todos los años del Botànic no hemos percibido nigún interés por parte de la Generalitat. Sólo nos han nombrado “Capital Valenciana de la romanización”. Con eso, ya han cumplido.

El Col.lectiu pel Patrimoni, siempre ha reclamado lo mismo:

1.- Coordinación entre las tres administraciones para llevar a cabo las iniciativas.

2.- Hoja de ruta donde se especifiquen los diferentes proyectos para la ciudad.

3.- Un consorcio económico -cultural donde figure la iniciativa privada y pública.

4.- Una Oficina de proyectos, con personal competente, donde se canalice esa hoja de ruta y se reclame el 1'5% cultural, además de los fondos europeos para la cultura y patrimonio.

5.- Un “Sagunt a escena”, digno, de calidad, temático, para lo cual necesitamos unos contenedores en condiciones, tanto el Teatro Romano como la Nave de Talleres.

6.- Un museo ibero-romano.

El Col.lectiu pel Patrimoni lleva 20 años de reivindicación, han pasado alcaldes de diferentes partidos. Es muy amargo comprobar que estamos igual.

Algo tan sencillo como señalizar el Castillo significa un problema de primer orden para el Ayuntamiento. Lo señalizamos nosotros y lo limpian los Voluntarios. Sólo una honrosa excepción: La Via del Pòrtic i la domus dels Peixos.

Continuo preguntándome lo mismo: ¿cómo es posible que ciudades como Mérida, Morella, Xàtiva o Cartagena estén en “estado de revista” ? Yo misma me contesto: porque tienen una hoja de ruta que han seguido los diferentes representantes políticos con un proyecto en común, por encima de las ideologías y a pesar de la crisis, se han hecho cosas muy interesantess, gracias al buen hacer y al marketing y a la reivindicación. Aquí no.

No olvidemos que rehabilitar patrimonio y cuidarlo, significa más visitantes, más beneficios, más puestos de trabajo. El Patrimonio no es una multinacional. Está aquí y no se puede marchar. Es nuestro. Su cuidado y puesta en valor tiene retorno económico. No nos valen las quejas y lamentos de “que no nos escuchan”. Ya está bien.

El alcalde, D. Darío Moreno, recibió hace dos años un documento firmado por las siguientes asociaciones: Centro Arqueológico Saguntino, Centre d'Estudis, Voluntaris pel Patrimoni y Col.lectiu pel Patrimoni Saguntí. En él se especificaban las necesidades patrimoniales y los proyectos a acometer además de ofrecer nuestra ayuda. No hemos recibido respuesta. No hay voluntad.

Ahora que parece que se acerca el macroproyecto de la Volkswagen a toda prisa, sería el momento de redactar un pliego de condiciones por parte del Ayuntamiento donde se exijan las contrapartidas en torno al patrimonio, igual que se reclaman en otras áreas y pueda formarse el consorcio, acompañado por otras grandes empresas que también están ubicadas en la ciudad.

Este año, el Col.lectiu cumple 20 años de vida. Nos gustaría recibir el apoyo de la ciudadanía acudiendo a nuestras actividades, reivindicaciones y celebraciones. Está claro que la sociedad civil va por delante de los políticos que si se mueven, es por la presión ciudadana. A ver si algunos se despiertan y reaccionan.

En fin. Son ideas. No creo que tengan eco, ni que las lean. Les da igual no salir del pozo.