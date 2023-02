El CF Mare Nostrum arranca un compromiso para el césped artificial

El CF Mare Nostrum arrancó un compromiso al Ayuntamiento de Sagunt para instalar césped artificial en el campo de San Francisco de Borja, aunque antes habrá otra última oportunidad a la resiembra del natural. Como ya ocurrió el año pasado, el "impracticable" estado del terreno de juego, que "no cumple los requisitos mínimos para la práctica del fútbol" y ha obligado al club a mudarse al polideportivo internúcleos, llevó a Iniciativa Porteña a presentar una moción en el pleno para que el consistorio habilite este mismo año una partida para dotar al campo de superficie sintética.

Antes de que Cosme Herranz defendiera esta propuesta, el presidente del club, Antonio Marín, acompañado por directivos, jugadores y familiares, lamentó que, en contra de las advertencias, el ayuntamiento insistiera en el césped natural, único estadio de fútbol de Sagunt que lo conserva, pese "a los enormes gastos de mantenimiento", que tiene aparejado y cuando el resultado "es que el terreno de juego parece un solar abandonado".

El alcalde, Darío Moreno, fue quien replicó a estas críticas, entre las que se destacó la discriminación al Mare Nostrum, al apuntar que esa última oportunidad a la resiembra ya se concedió el año pasado, pero "la empresa incumplió el contrato, así que en marzo o abril volverá a intentarlo sin coste extra para el ayuntamiento. Si tampoco funciona, automáticamente se optará por el césped artificial". También desde el gobierno municipal intervino el concejal de Deportes, Javier Timón, que justificó en "cuestiones técnicas" los sucesivos intentos de mantener la superficie natural en el campo del Mare Nostrum.

El socialista, que apuntó que hay partidas genéricas en el presupuesto que se podrían utilizar para el césped artificial, introdujo una enmienda al acuerdo para que el proyecto del material sintético no se ponga en marcha hasta que se compruebe el resultado de la próxima resiembra. Herranz la aceptó a regañadientes porque "no nos fiamos del mantenimiento, ya que puede parecer que funciona bien pero, como ha pasado otras veces, a los seis meses volver a estar en malas condiciones".

Daños en el campo

Con el apoyo unánime de todos los grupos a la moción, Vox introdujo la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa de resiembra, una vez se aclaró que el ayuntamiento todavía no había pagado, y "así nos ahorramos tiempo y dinero". Timón aclaró que esta vía no se contemplaba porque "no es solo que el césped natural no haya funcionado es que durante las obras rompieron algunos elementos, como las bocas de riego, de las que tendríamos que hacernos cargo si rompemos el contrato".