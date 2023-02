El Ayuntamiento de Sagunt declarará "persona non grata" al subdirector general para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz, al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Dirección General de Costa y del Mar "por la inacción reiterada durante años e irresponsabilidad frente a nuestras playas del norte".

Éste es el acuerdo que aprobó anoche el pleno municipal al dar luz verde a una moción presentada por Ciudadanos, con el respaldo de los grupos de la oposición y de uno de los tres socios de gobierno, Compromís, pues el PSPV-PSOE y EU no lo apoyaron.

La falta de respuestas durante años a las reivindicaciones del Ayuntamiento de Sagunt para su litoral norte explican en parte este paso, pero también los meses de inacción ante las demandas del consistorio para que se reparen los daños ocasionados durante la extracción de gravas y arenas que se realizó de esta zona para regenerar con ellas la costa de Almenara, así como la falta de noticias del proyecto de regeneración previsto para Sagunt norte y Canet.

"Es una auténtica burla, por parte de D. Ángel Muñoz Cubillo y no debemos dejarlo sin denunciarlo públicamente", expresa la moción. "Costas ha intervenido, sin tener una declaración medioambiental de la zona, un proyecto de impacto ambiental y ha hecho caso omiso del proyecto de impacto ambiental que tenían en Almenara, que no tiene nada que ver con Sagunto, aprovechando nuestra arena y nuestra grava, siendo todo esto ilegal, dejando, de este modo, nuestras playas completamente desprotegidas llevándose incluso material hacia la reconstrucción de la playa de Almenara", apuntaba en relación a esas extracciones, que no estaban previstas en la Declaración Impacto Ambiental de las obras del municipio vecino.

En el texto se recuerdan los "largos años" en los que el ayuntamiento "lleva realizando Declaraciones Institucionales sobre el crimen realizado por Demarcación de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre nuestras playas del norte de Sagunto. Infinidad de veces hemos presentado mociones instando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que ejecute una solución definitiva y conjunta a los problemas de erosión de las costas del norte de la provincia de Valencia y sur de Castellón y considere una única unidad de litoral para la ejecución de las obras previstas en ambas costas. Hemos podido observar, en infinitas ocasiones, la predisposición que ha tenido con las playas de Almenara, el Subdirector General para la Protección de la Costa, D. Ángel Muñoz Cubillo, ninguneando a su vez, nuestras playas del norte", señala la moción aprobada en relación a las peticiones sin éxito para que la regeneración de las dos playas se hiciera a la vez. "Ahora el daño está hecho, y el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico, y D. Ángel Muñoz Cubillo lo sabían y no han hecho nada al respecto. Sin duda se tendrían que asumir responsabilidades", agrega .

Además de recordar los "años y años saliendo en los medios de comunicación denunciando reiteradamente esta injusta inacción sin precedentes", se considera que "en estos últimos días, ya es un descaro y ninguneo por parte del Ministerio y Conselleria. La dirección de Costas ya ha empezado a reparar los daños de este último temporal, pero lo ha hecho comenzando por la playa de Almenara y en perjuicio de las playas del norte de Sagunto, como era de esperar, puesto que el material que se está traspasando es el que debería de entrar en nuestras playas. Es justificada la indignación de nuestros vecinos, puesto que nadie de la dirección de Costas ha venido a visitar en qué situación se encuentran nuestras playas después del temporal, es un abandono total y se deberían asumir responsabilidades".

Esta moción se suma a otras que también aprobó el pleno en la misma sesión para pedir tanto reuniones al más alto nivel con Costas como estudiar el inicio de acciones legales contra el Ministerio por las «imprudentes» extracciones de arena y gravas que realizó en esta zona hace ya más de un año con tal de trasladarlas y regenerar con ellas la primera línea de playa de Almenara.

El malestar por el estado de la costa es tal que los ayuntamientos de Sagunt y Canet d'en Berenguer han anunciado concentraciones periódicas ante la Demarcación de Costas de València los primeros viernes de cada mes.