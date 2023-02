El alcalde de Sagunt cree que el "non grato" no acercará a tener mejor solución

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, no apoyó en el pleno municipal que el ayuntamiento declare «non grato» a un alto cargo de Costas en Madrid y al propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Dirección General de Costa y del Mar "por la inacción reiterada durante años e irresponsabilidad frente a nuestras playas del norte".

Moreno dio varias razones para justificar esta postura, que compartió con sus socios de EU, pues los de Compromís votaron a favor de esta propuesta de Cs y ello permitió que saliera adelante, al respaldarla todos los grupos de la oposición a modo de "toque de atención", pues el secretario municipal ya había advertido de que la medida en su carece de recorrido legal.

Como aseguró el primer edil: «Me parece una majadería lo que está ocurriendo en Almardà, Corinto y Mavarrosa. Me parece un insulto que se esté actuando en Almenara como se está actuando y aquí hayamos pedido, por activa y por pasiva, cosas que no son la luna, como el refuerzo dunar, que se pueden hacer con el contrato de mantenimiento anual. Y no se están haciendo. Es una vergüenza. Por eso hemos votado a favor de otras acciones. Pero veo incoherente pedir una reunión con altos cargos del Ministerio y, a la vez, declarar personas «non grata» y cortar relaciones con quienes todavía tienen sobre la mesa peticiones nuestras, como la inclusión de bioarrecifes en nuestro proyecto de regeneración», apuntó.

A ello añadió: «Cuando el secretario municipal ya ha dicho que sería una decisión contraria a derecho, yo creo que no tiene sentido ni llegarla a votar. Yo, siempre he sido conciliador y algunos me han criticado por eso, pero siempre he intentado encontrar vías par a mejorar la playa a corto y medio plazo y, ésta, honestamente, creo que no la es».

El portavoz de EU, Roberto Rovira, dijo poder entender el «espíritu» del texto, pero no el poner el foco contra una persona del cuarto escalafón de Costas «cuando hay responsables más altos», dijo llegando a sugerir a Montesinos que «la próxima vez pida la dimisión de la ministra»; un «guante» que el portavoz de CS dijo coger.

Movilizaciones

El malestar por el estado de la costa es tal que los ayuntamientos de Sagunt y Canet d’en Berenguer han anunciado concentraciones periódicas ante la Demarcación de Costas de València los primeros viernes de cada mes.

Además hoy las asociaciones vecinales de la zona protestarán, a las 12 horas, ante la Delegación del Gobierno en València.