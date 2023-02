Objetivo: alejarse del descenso

El CD Acero se mide este domingo, 26 de febrero, a las 17 horas al Elche B en el Fornás. Los rojiblancos enfrentan el choque como una final pues están a dos puntos de la zona roja de la tabla cuando su objetivo era pelear por el ascenso. No querrán dejar escapar los puntos del Fornás y buscarán resarcirse de la derrota del fin de semana pasado.

Los de Abel Buades llegan al partido tras perder 3-1 en casa del Jove Español en un partido en el que no encontraron su sitio y los de San Antonio les pasaron por encima. Sin tiempo para más baches, los del Fornás deben puntuar y no solo para meterse en la pelea por el play off de ascenso, sino para evitar caer en descenso. La zona roja de la tabla solo está a dos puntos y los porteños saben que este partido ante el filial del Elche es de vital importancia, puesto que los franjiverdes también están metidos y suman solo dos puntos más que ellos.

Delante tendrán a un equipo que es un rival directo, llega al partido con dos puntos más que los rojiblancos, en el puesto 10 de la tabla con 26. No querrán dejar escapar los puntos y buscarán la tercera victoria consecutiva en el campo porteño.