Protesta a Sagunt pels passos a nivell a 1923

El mes de febrer de 1923 s’iniciava amb activitats festives a Estivella per les celebracions de Sant Blai.

Mentrimentres, a Sagunt era detingut un caixer de la secció de valors del Banc de Barcelona per una estafa de títols de deute de quasi dos milions de pessetes. L’esdeveniment va ocupar les planes dels principals diaris espanyols. Feia dos dies que el detingut, Manuel Serrados, es trobava amagat en un hostal saguntí. Allí, se li van trobar 2.500 pessetes i joies valorades en 1.000 pessetes.

Entre els assumptes municipals del mes, cal destacar que en la sessió plenària del 4 de febrer es va nomenar com a practicant titular del poblat del Port a Ricardo Bort Daroca «el cual se presta a desempeñar el cargo gratuitamente».

En el següent Ple, convocat l’11 de febrer, s’acordà tornar la fiança a José Requena López per haver acabat l’enderroc de l’antic Hospital. Però, sens dubte, l’assumpte més polèmic fou el dels passos a nivell. El regidor García Alcamí va dir, en la sessió del 25 de febrer, que els treballadors de la companyia de Ferrocarrils Norte de España van interceptar 56 minuts un dels passos que existien en l’estació. Considerà que fou un «escandoloso abuso». Afegí que «algunos empleados han contestado con frases despectivas y amenazadoras produciendose un altercado y agrediendo uno de ellos con el palo del banderín». L’Ajuntament va decidir l’enviament de la seua protesta al governador i a l’enginyer en cap.

El 26 de febrer una comissió encarregada de gestionar assumptes d’interés general per a la comarca es va desplaçar a Madrid. Entre els assumptes tractats en els ministeris, cal destacar la reivindicació de les obres en la Séquia Major. Ja feia temps hi tenien els plànols i el pressupost. Ara, es demanava que s’iniciaren prompte les actuacions.

La notícia musical fou l’extraordinària rebuda a Sagunt del jove músic Antonio Palanca Villar, conegut familiarment com a Tonico. Va aprovar l’oposició al Cos de Músics Majors de l’Exèrcit amb el número 1. El dissabte 24 de febrer va arribar a l’estació procedent de Madrid. Hi havia «una enorme massa de paisanos». S’hi trobava la banda de la Lira Saguntina. Esta el va acompanyar fins a la seu de l’entitat. En el saló d’espectacles, va parlar el president Miguel Vives. Li va agrair que haguera posat tan alt el nom de Sagunt. El seu pare, el reconegut músic Antonio Palanca Masia, va mostrar-se emocionat per l’atenció que havia rebut el fill. L’homenatjat prometé que intentaria donar més èxits musicals per a honrar la destacada rebuda. El tio Baltasar Palanca, director de la banda i futur alcalde, va agrair en nom del seu germà i nebot l’acte. L’homenatge va acabar amb la interpretació d’»alegres composiciones».

El 27 de febrer, a migdia, es va produir un accident laboral en els tallers de la Unión Minera de Ojos Negros. El treballador Felipe Gómez Soler estava netejant amb una barra de ferro una caldera. Va perdre l’equilibri i caigué dins. Esta tenia una alçària de 8 metres i contenia escòria incandescent. Fou rescatat inconscient amb cremades gravíssimes.

En aquells dies es va celebrar una reunió a Sagunt de militars. Però eixes i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».