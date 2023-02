El Consell nacional de Més Compromís, principal formación dentro de la coalición valencianista de Compromís, celebró el día 25 de febrero su consejo nacional donde el secretario local de Compromís por Sagunt, Lluís Alcaide, también miembro de Més, lideró y leyó una propuesta de resolución en defensa de la huerta de Montíber que finalmente fue aprobada por unanimidad.

La propuesta de resolución presentada presentaba brevemente el estado de la cuestión de la macro planta solar de Montíber en el contexto de la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a la capital del Camp de Morvedre.

En este sentido el documento señala que: “La buena noticia de la instalación de la gigafactoría de baterías promovida por el grupo Volkswagen se ha convertido en una pesadilla con la instalación “accesoria” de plantas fotovoltaicas de autoconsumo adjudicadas a Iberdrola en terrenos que expropiará la Generalitat Valenciana”. Una adjudicación que ha causado un profundo malestar en varias asociaciones que ven peligrar el futuro de la huerta de Montíber, amenazada ya por la crisis que atraviesa el campo valenciano, de la que también se hace eco la propuesta de resolución aprobada por el partido nacionalista: “desde Compromís se ha hecho todo lo posible para que la partida de Montíber (al norte del Palancia, que se extiende hasta Vall de Segó y Almenara) conserve su paisaje agrícola y la ocupación en el sector, cada vez menor por la larga y profunda crisis que impide la renovación generacional de los agricultores y propicia el abandono de los campos (a pesar de la importancia reconocida de la soberanía alimentaria)”.

Se recalcaron también en la intervención de Alcaide, y en la misma propuesta de resolución, las conclusiones del informe que los técnicos municipales elaboraron sobre este proyecto fotovoltaico.

En este sentido, la propuesta aprobada por el Consell Nacional de Més Compromís relata: “El dictamen de los técnicos municipales, aprobado por el pleno de la corporación, se muestra claramente desfavorable respecto a estas plantas porque una ocupación tan grande de suelo municipal no puede considerarse como a accesoria del plan especial del Área Logística y, sobre todo, porque no se justifica la necesidad inexcusable de que las instalaciones fotovoltaicas deban estar próximas a la gigafactoría. Si sólo atiende a un criterio económico de conveniencia o ahorro en la factura energética del promotor, no se puede hipotecar el empleo masivo, definitivo e irreversible de un recurso escaso y protegido legalmente como es el suelo de muy alto valor agrológico. La aprobación del proyecto como PTE (Proyecto Territorial Estratégico) por parte de la Generalitat permite saltarse la normativa vigente (TRLOTUP)”.

Tener en cuenta el interés general

Finalmente, los acuerdos a los que se llegaron por parte de la formación nacionalista fueron tres y pedían, en su primer punto: “Que las decisiones de ocupación de suelo a gran escala atiendan a criterios territoriales, agroecológicos y medioambientales y que tengan en cuenta el interés general - no el de los grandes inversores- y repercutan positivamente en su entorno más inmediato”.

En el punto segundo: “que se reubiquen y distribuyan en zonas con menores afecciones las necesidades energéticas de la gigafactoría, desestimando la instalación de plantas fotovoltaicas en la partida de Montíber y en cualquier otra ubicación que destruya suelo agrario de alto valor productivo” y finalmente : “exigir que la Generalitat Valenciana garantice que la transición energética en nuestro territorio se realizan de forma racional, priorizando las coberturas de naves, edificios y aparcamientos en suelo industrial, y terrenos degradados, antropizados o de bajo valor agrológico. Hay que exigir que las instalaciones industriales y logísticas aprovechen al máximo la producción de energía renovable en sus propias instalaciones”.