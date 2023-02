El Atlético Saguntino de Sergi Escobar sufrió su primera derrota y lo hizo de forma estrepitosa, al caer 1-4 ante el Terrassa FC. "Toca hacer borrón y cuenta nueva para centrarnos en la final contra el Prat", un rival directo a los que los rojillos se medirán el próximo fin de semana. En su último choque, los romanos se vieron 0-2 por detrás en el marcador y, el tanto de penalti previo al descanso, dio aire a los locales, a quienes volvieron a castigar los errores, pese a que no dejaron de intentarlo hasta el final.

El entrenador rojillo apunta que "fue una derrota dolorosa, porque veníamos de una buena racha y ellos de una mala, pero esta vez estuvieron acertados de cara a portería al aprovechar nuestros errores de bulto". El técnico saguntinista añade que "tuvimos varias oportunidades para meternos en partido. Como dato, tiramos 11 saques de esquina frente a uno de ellos y resulta que ellos ahí sí hicieron gol y nosotros en las 11 ocasiones que tuvimos no. Toca pasar página, el resultado no refleja lo que se vio en el partido, pero sí que es verdad que los errores de concentración en momentos puntuales nos penalizaron mucho y hay que aprender de ellos’, concluye Escobar.

Más allá del terreno de juego, la polémica llegó desde las gradas, después de que aficionados del Terrassa increparan y escupieran al asistente. El delegado de campo del Atlético Saguntino intervino y la afición catalana se encaró a él ocasionando un enfrentamiento entre miembros de la entidad rojilla y los seguidores del Terrassa.

Expulsión de aficionados visitantes

El presidente rojillo, Juanma Domingo, explica que "tras los insultos y las acciones contra el árbitro, el delegado les pidió que se marcharan del estadio o no empezaba la segunda parte. Como no hicieron caso, avisó a los chicos de seguridad y los tiraron de Nou Morvedre. Además se dio parte a la policía por seguridad, pero transcurrió con normalidad, después de la expulsión del grupo que había ocasionado el altercado. Un incidente aislado que luego en redes sociales la gente de Terrassa nos daba la razón y pedía disculpas, asegurando que esos chicos no representaban a la afición del equipo catalán".