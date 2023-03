Canet d’en Berenguer acoge este sábado la 9ª edición del Mendi Tour. En esta cita ineludible con el cine de montaña y aventura se proyectarán una vez más los mejores documentales relacionados con estas disciplinas del panorama nacional e internacional. El evento, que tendrá lugar en el auditorio municipal y cuenta con la colaboración del club local Rotipet, forma parte del Mendi Film Festival, uno de los más importantes del mundo, que se celebra en Bilbao y al que se han ido adhiriendo otras entidades públicas, entre las que Canet fue la primera fuera del País Vasco.

Este Mendi Tour arrancará a las 19 horas y proyectará This is Beth, que obtuvo el Premio del Jurado Mendi Festival 2022; Creation Theory, Premio a la Mejor Banda Sonora Mendi Festival 2022; Adrenaline Sucks, sección oficial del jurado Mendi Festival 2022; así como Everest - Sea to Summit, que se llevó el Premio del Jurado Mendi Festival 2022. Todas se proyectarán en versión original con subtítulos y son aptas para todos los públicos.

"Es uno de los eventos más destacados del año, por la importancia que tiene este festival en el ámbito nacional, que atrae a personas de distintos puntos de la Comunitat Valenciana", explica el concejal de Deportes, Eduardo Almor, quien ha agradecido el trabajo del Club Rotipet, así como de los técnicos del departamento, que "han permitido traer una nueva edición hasta nuestro municipio y darlo a conocer".

Entradas por 5 euros

Las entradas tienen un coste de 5 euros, con venta anticipada en la piscina o en el teléfono 664 562 303. Además se podrán adquirir en taquilla el mismo sábado a partir de las 18.30 horas. Parte de la recaudación irá destinada a la Fundación Nzuri Daima y la sesión se dividirá en dos partes con un descanso en el que se ofrecerá un pequeño picoteo.