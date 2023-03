Compromís Sagunt saca pecho en un comunicado de la participación que ha tenido su grupo en la puesta en marcha de "infraestructuras vitales para el municipio de Sagunt", en concreto, en la pantallas de protección acústica al paso de las autovías A-7 y AP-7 y en el proyecto de la llegada del tren de cercanías al Port de Sagunt.

En este escrito recuerdan el trabajo realizado a nivel local, pero sobre todo resalta el del senador por Compromís, Carles Mulet, llevando esto temas hasta el gobierno de España.

A este respeto, los nacionalistas hacen memoria en ese comunicado de que el pasado mes de enero, el senador por Compromís, Carles Mulet, preguntó en varias ocasiones al Gobierno de España sobre dos infraestructuras vitales para la población de Sagunt, obteniendo en las respuestas unos importantes compromisos de cara a empezar la construcción de, por un lado, las demandadas pantallas de protección acústica al paso de las autovías A-7 y AP-7 en el tramo de las mismas que bordea la ciudad de Sagunt por un tramo especialmente sensible, como son las inmediaciones del centro de Educación especial Sant Cristòfol. En segundo lugar, el gobierno estatal también respondió a una pregunta sobre la llegada del tren de cercanías al Port de Sagunt, una infraestructura, también, muy demandada por la ciudadanía de la capital morvedrina.

En concreto, sobre la instalación de las pantallas acústicas, el senador por Compromís interrogaba al gobierno en estos términos: “El Ayuntamiento de Sagunt ha solicitado en distintas ocasiones mejoras en las infraestructuras de la AP7 y la A7. En 2018 se aprobó por unanimidad una moción plenaria que instaba a la Dirección General de Carreteras a adoptar las medidas necesarias para mitigar al máximo la exposición de los ciudadanos al ruido provocado por la A-7 y la AP-7, al menos en el tramo más cercano al suelo urbanizado o urbanizable, y de forma especial en la zona de la montaña y escuela de Sant Cristòfol. A escasos metros se encuentran el Colegio de Educación Especial y el Centro Ocupacional de San Cristóbal, a los que asisten a diario niñas y niños y personas con características que les hacen especialmente sensibles a esta molestia por el ruido que se produce en la zona. Además, el Plan Acústico Municipal señala ésta como una de las zonas más problemáticas. Por todo ello, se insiste en la urgente necesidad de dotar de presupuesto al proyecto y ejecutar la intervención. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar esta situación?” ,una pregunta a la que el gobierno daba respuesta el pasado 9 de enero, explicaban desde Compromís.

En la respuesta del gobierno del Estado se señala, según los nacionalistas, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado un contrato de servicios para la redacción de un proyecto que defina las medidas necesarias de protección frente a la contaminación acústica en varios puntos de la Red de Carreteras del Estado. Entre estos puntos de la red viaria de titularidad estatal se encuentra la autopista AP-7, en el entorno del Centro de Educación Especial Sant Cristòfol, dentro del término municipal de Sagunt. Es por eso que según el gobierno: “Durante la redacción del proyecto se estudiarán con detalle los niveles de ruido soportados por el centro educativo, a fin de dimensionar de forma adecuada los elementos de protección frente al ruido”, aseguran.

Tren de cercanía al Port de Sagunt

Por otro lado, sobre la llegada del tren de cercanías al Port de Sagunt, revelan que el senador nacionalista interrogaba al gobierno el día 3 de enero diciendo que era urgente invertir en la llegada del tren de pasajeros a este núcleo de población y argumentaba: “el Estudio Funcional de la prolongación de la red de cercanías hasta una nueva estación de Tren en Puerto de Sagunto, realizado por la empresa INECO en septiembre de 2015, establece que hay capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de transporte de cercanías en el Puerto de Sagunto . Se trata de una inversión pedida por el núcleo de población que mejoraría su movilidad” y por eso mismo, Mulet, preguntaba por las medidas que el gobierno del Estado pensaba tomar para hacer realidad esta infraestructura vital. Una pregunta que obtenía respuesta ese mismo día 3 de enero, cuando el gobierno central decía que: “el Plan de Movilidad Metropolitana de Valencia (PMoMe) de la Generalitat Valenciana contempla un servicio llamado metroTram Sagunt (de tipo BRT (Bus Rapid Transit) para esta conexión. Este tipo de servicios se adapta mucho mejor a las características territoriales y de distribución de la población en este entorno que una extensión del servicio de Cercanías.”, recogían desde Compromís. Una infraestructura, la del metrotramo, que el grupo municipal de Compromís per Sagunt solicitó en el pasado pleno de febrero, obteniendo el apoyo unánime del pleno municipal, sin embargo, en su respuesta al senador de Compromís, el gobierno central también decía que: “desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se sigue trabajando con la Generalitat Valencia para favorecer la accesibilidad y la intermodalidad de estos nuevos servicios con los servicios ferroviarios en la estación de Cercanías de Sagunto”, aseveran.

Con todo lo expuesto, el candidato de Compromís a la alcaldía de Sagunt y concejal del ayuntamiento, Pepe Gil, concluía que respecto al tema del tren, “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va en la línea de lo que desde Compromís per Sagunt pediremos al pasado pleno de febrero e insiste en que el metrotram se puede adaptar mejor a la intermodalidad de la estación de tren de Sagunto. Sin embargo, esta respuesta no nos satisface porque nosotros queremos que el tren llegue también al Port de Sagunt, pero sí que es cierto que las actuaciones que tiene que hacer la Generalitat, como dice el propio ministerio, pueden ser mucho más rápidas que el tren al Port de Sagunt. Por tanto, no dejamos de luchar por hacer realidad el tren al Puerto de Sagunto, pero damos la bienvenida a que la Generalitat haga las inversiones a las que se comprometió en 2021 para dotar de mayor movilidad sostenible en nuestra ciudad”.