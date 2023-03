"Queremos un plan integral de discapacidad que no se quede en el cajón"

La candidata del PP a la alcaldía de Sagunt, Maribel Sáez y la vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, recogieron las necesidades de asociaciones de salud y bienestar, entre las que se encontraban colectivos de personas en situación de discapacidad, contra el cáncer, del mayor, centros ocupacionales y afectados particulares.

«Nuestra ciudad carece de un plan integral, real, de discapacidad, nuestras asociaciones mueven la ciudad, en una ciudad donde ellos no se pueden mover y eso lo vamos a solucionar con ellos», explica Sáez. La candidata anunció un plan con la participación de estos colectivos, que «se ejecute y no se quede en un cajón, como hasta ahora. La administración tiene que dar ejemplo y para ello debemos tener una visión integral de nuestro entorno que contemple, no solo la movilidad, sino la visibilidad, atención, formación, accesibilidad de todo el municipio», añade la concejal del PP.

«No puede ser tal y como nos han contado las asociaciones, que un vecino no pueda ni usar el transporte público por que los autobuses no cumplen o funcionan mal, o que cruzar de una acera a otra sea jugársela por qué no se ha contemplado la accesibilidad de forma correcta o las vías están en mal estado, que no puedan coger un tren, o ir a la escuela de idiomas, o que no haya respuesta a las necesidades de las personas sordas, o para las personas con autismo, o aquellas con discapacidad intelectual, que deben prescindir de muchísimas cosas porque no hay un plan…».

Bienestar emocional

Sáez insiste en que "todo esto, no solo limita su día a día, sino su bienestar emocional y su integridad como personas. No puede ser que colectivos que tienen que ser nuestra prioridad sean tratados como ciudadanos de segunda".

Por su parte, Bastidas denuncia que “los más vulnerables y las políticas sociales no son una prioridad para el Consell de Puig ya que la falta de recursos y los retrasos tanto en dependencia como en los certificados de discapacidad está siendo un gran problema para muchos ciudadanos". En este sentido, la vicesecretaria de política social del PPCV ha asegurado que “con el nuevo decreto del Consell de Puig para salud mental y discapacidad los mayores perjudicados son los usuarios. Cada vez las prestaciones son menores, lo que conlleva que en muchas ocasiones no puedan ser atendidos de manera adecuada”.

“El nuevo decreto del Consell para atención en salud mental y dependencia recorta una tercera parte lo que se concedía hasta ahora. Este decreto por el que se regula, entre otros asuntos, el coste de las plazas de salud mental y de dependencia, reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo”, reitera Bastidas.

Plan de salud mental

La diputada popular ha asegurado que “Puig prometió un Plan de Salud Mental con 41 millones de euros de inversión y no se ha hecho absolutamente nada. Ni se ha invertido ni un euro ni hay nada contemplado en los presupuestos”, ha afirmado.

Bastidas ha lamentado que “la falta de gestión comporta importantes perjuicios para gente que lo que necesita es que la administración sea ágil y les dé respuestas efectivas. No es posible que para la emisión de un certificado de discapacidad se tarde más de año y medio” y ha exigido a “Puig que cumpla la Ley y que esos certificados se den en el plazo de 3 meses” como han solicitado las asociaciones.

Maribel Sáez, la diputada Bastidas y el diputado Alfredo Castelló, también presente en la jornada de trabajo se ha comprometido a trabajar por resolver todas las necesidades planteadas.