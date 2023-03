El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torres Torres y expresidente de la urbanización de El Tochar, José Luis Castro, denunció en el último pleno ordinario de la localidad el vertido de aguas sucias al barranco de la Sarva. El concejal afirmó que cerca de 200 parcelas de esta urbanización arrojan sus aguas residuales al mismo. Unos hechos que tienen su origen, según el edil socialista, en el mal funcionamiento de la decantadora instalada en la zona para la gestión de las aguas sucias de la urbanización. Asunto que se lleva arrastrando años.

Castro adelantó en la sesión que ya había informado del asunto al consistorio el pasado 17 de febrero, mediante un registro de entrada al ayuntamiento donde habla de una "decantadora rota" adjuntando fotografías de ella que muestran también la falta de seguridad en los accesos, lo que supone un peligro para quien transite por la zona, además de una falta de protección para la instalación. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de este informe es que Castro asegura que, un mes antes, en una reunión con la empresa que se encarga del mantenimiento de la decantadora, ya se advirtió a ésta de la situación, sin que "de momento se hayan producido movimientos", añadía a Levante-EMV.

En ese mismo documento, al que ha tenido acceso este diario, el concejal del PSOE solicita un estudio a los técnicos municipales, así como una "actuación urgente" a la empresa de mantenimiento para subsanar esta situación, que según el concejal, se arrastra desde hace más de un año. Este diario ha preguntado a varios vecinos de la urbanización sobre los vertidos, quienes aseguran desconocer que esto está ocurriendo. En cambio, el presidente de la urbanización, Joaquín Yuste, reconoce que está al corriente de lo que sucede, asegurando que la decantadora está estropeada y recuerda que hay un contrato para su mantenimiento que debe cumplirse. Yuste añade que "el ayuntamiento debería tomar las medidas oportunas para que funcione".

En el documento que remite al ayuntamiento, Castro señaló a la alcaldesa como responsable." Es patética y lamentable su dejadez en los asuntos importantes que afectan a este municipio", se recoge textualmente.

Ante el escrito presentado por el edil socialista, la alcaldesa Amparo Bolós, ha solicitado a la empresa que gestiona la instalación los siguientes informes: por un lado, la analítica expedida por el laboratorio homologado por Confederación Hidrográfica del Júcar y los parámetros de entrada y salida del vertido, además de la justificación de la extracción, transporte y vertido en EDAR del fango de la decantadora y la de las actuaciones de conservación y mantenimiento en la instalación así como los resultados del control analítico efectuados en la decantadora. También le pide al concejal que acredite la fecha de las fotografías del informe para determinar si son actuales.

Bolós afirmaba en Levante-EMV que "no se pueden hacer esas afirmaciones en los plenos, sin las pruebas pertinentes", decía en referencia a que se estén realizando vertidos. Por esto mismo, la primera edila se ha negado a pronunciarse antes de tener los resultados de los informes técnicos. Sin embargo, sí que aseguró en la sesión que algunas zonas de la urbanización de Tom Ferrer vierten sus aguas a la calle, insinuando que Castro no quiso desvelar la problemática en esta zona porque es donde reside su compañera de partido y portavoz del grupo, Mª Ángeles ViIlar. En cuanto a este tema, el ayuntamiento instalará en breve el alcantarillado en esta urbanización.

Respecto del El Tochar son muchos los requerimientos que ha realizado la CHJ al Ayuntamiento por este tipo de acciones. Ya en 2019, el ministerio decía que la urbanización disponía de un alcantarillado con destino a una EDAR "abandonada de la que no se disponen resultados analíticos de los últimos años". Además, dejaba claro que "el Ayuntamiento de Torres Torres no ha presentado la documentación necesaria para llevar a cabo el procedimiento de autorización de vertido ni ha justificado la inexistencia de vertido a Dominio Público Hidráulico por conexión al alcantarillado con destino a la EDAR municipal", decía el documento con el que le solicita que pida "una autorización de vertido o en su caso justifique la inexistencia de vertido al Dominio Público Hidráulico". Un requerimiento que ha tenido como consecuencia la firma de un contrato de mantenimiento de la decantadora , que según Castro , no es efectivo porque la decantadora no funciona, por lo tanto no hay nada que mantener.

Nueva depuradora

Ante la coyuntura actual, ya se están dando pasos hacia una solución definitiva que es la instalación de una depuradora, la cual ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable, tal y como adelantó en el pleno la secretaria del ayuntamiento.

Por otro lado, tal y como adelantó la alcaldesa, en la situación de El Tochar se encuentran varias urbanizaciones y zonas diseminadas que carecen de alcantarillado y tiran sus aguas a pozos ciegos y fosas sépticas, un problema, que según Bolós, solo tiene una solución: la urbanización de la zona a través de planes parciales, "pero ahora, después de una pandemia y la crisis actual, no creo que sea el momento", explicaba, ya que las obras deben costearlas los vecinos, aclaraba.