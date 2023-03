El teniente de alcalde de Almardà y concejal de Compromís por Sagunt, Pepe Gil, ve urgente una actuación en las playas del norte de la ciudad, que "están en un lamentable estado después de las muy agresivas actuaciones realizadas por la delegación de Costas en las playas de Almenara".

Según Gil, es necesaria una actuación rápida para devolverlas a un estado óptimo antes de que se inicie la temporada estival: “Hay que actuar ya para poder garantizar un baño seguro en nuestras playas”.

El concejal nacionalista califica como "decepcionante" la actitud de los responsables de la delegación de Costas del Ministerio. A su juicio, el último anuncio de invertir 600.000 euros para reparar los estragos que sufren las playas del norte de Sagunt, que se realizó tras la concentración del pasado viernes en València, es “realmente humo porque será complicado que antes de julio se puedan realizar actuaciones. Éste es un acto electoral si pensamos que éste es un anuncio completamente político, pues las decisiones que hay que tomar al respecto son políticas, no técnicas y el Ministerio, en manos ahora del PSOE pero antes en manos del PP, está destruyendo nuestras playas.”

Gil afirma que, si el modo de conseguir inversiones es que la ciudadanía se manifieste frente a la delegación de Costas a diario, “Compromís per Sagunt acudirá todos los días que hagan falta hasta que los responsables de la destrucción de nuestras playas se pongan a trabajar para solucionar el problema que sufrimos en nuestro litoral y que pongan recursos sobre la mesa”. Pese a estas palabras, el concejal saguntino cree que estas nuevas promesas de inversiones son “una venta de humo: una falla que se enciende y después se apaga sin mayores consecuencias”.

Finalmente, el concejal aprovecha la ocasión para reclamar que las decisiones que afectan a las playas de Sagunt, y a las del País Valencià, deben tomarse “desde despachos que estén aquí, en el País Valencià y no en los situados a más de 400 km. Comunidades autónomas como Andalucía o Baleares tienen las competencias sobre sus costas, ¿por qué el País Valencià no las tiene?” finaliza preguntándose el concejal nacionalista, quien ve claro que el partido socialista: “no quiere que nosotros, los valencianos y valencianas, tengamos la necesaria autonomía para poder gestionar nuestros recursos. Quieren que se gestionan en función de los intereses ocultos de ciertas personas de Madrid”.