Compromís per Sagunt se ha desmarcado del sistema de control de acceso estrenado en la Ciutat Vella de Sagunt a mediados de diciembre e impulsado por delegaciones municipales que llevan sus socios de gobierno del PSPV-PSOE.

"No parece terminar de gustarle al vecindario del área afectada, dada sus deficiencias y la falta de acuerdo con los vecinos", afirman desde la formación, considerando que el sistema "debe cambiarse por otro que se acuerde con el vecindario del área en su conjunto".

Desde el partido incluso apuntan que "la rigidez y la mala planificación del sistema de control de acceso solo dificulta la vida del vecindario mientras los turistas continúan accediendo y estacionando sus vehículos en Ciutat Vella sin ninguna consecuencia. Al final, como resultado de la mala planificación, los perjudicados son los de siempre: los vecinos y vecinas".

Por ello, desde la formación nacionalista llaman a los residentes de Ciutat Vella a su sede en la Plaza Cronista Chabret, el lunes 13 de marzo a las 19:00, para presentar su propia propuesta y recopilar las sugerencias y comentarios que los vecindarios pueden hacer.

"Consideramos que es un tema muy importante y es necesario no solo escuchar las opiniones de los vecinos de la zona antes de hacer nada, sino que también se debe tener en cuenta su opinión y que ésta tenga peso a la hora de tomar las decisiones que afectarán directamente, y no actúe a sus espaldas, como se ha hecho con el tema del control de acceso a Ciutat Vella, donde parece que la opinión del vecindario no se ha escuchado, y si se ha escuchado no ha sido tenida en consideración cuando ha llegado el momento de actuar”, dicen desde la formación nacionalista, donde consideran que el sistema actual es "ineficaz por su rigidez, pues al no haberse escuchado y tenido en cuenta las contribuciones del vecindario, no se ha considerado toda la casuística y así se dan circunstancias completamente marcianas donde si un electricista tiene que ir a alguna casa para realizar alguna reparación, el vecino debe enfrentarse una pesadilla burocrática que les lleva mucho tiempo y les dificulta la vida".

Para el partido nacionalista, el objetivo del control de acceso debe ser evitar la degradación de Ciutat Vella y "convertir esta zona emblemática de la ciudad en un buen lugar para vivir, evitando su degradación e intentando eliminar de allí los vehículos de los turistas''.