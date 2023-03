El Instituto decano de la formación profesional en el Port de Sagunt abre sus puertas como referente en las familias de electricidad y electrónica; instalación y mantenimiento y fabricación mecánica. Centenares de personas pasaran a lo largo de toda la semana por la muestra interactiva preparada por los ciclos formativos de grado medio y superior con el objeto de poner en valor la potencialidad de los aprendizajes técnicos- “Estamos conectados con la industria de la comarca y respondemos a ello en clave de formación profesional especializada. Nuestra maquinaria industrial favorece la capacitación de nuestro alumnado que cuando acude al centro de trabajo está completamente preparada. Nuestro aprendizaje basado en proyectos y la formación eminentemente práctica favorece la consolidación de las competencias profesionales de nuestro alumnado” según Antonio Burgos, jefe de estudios del Ies Eduardo Merello.

La XIII edición de puertas abiertas acoge propuestas sumamente singulares como la generada por el proyecto de Robótica colaborativa con visión artificial del ciclo de automatización y robótica perteneciente a la familia de Electricidad y electrónica. Uno de los proyectos admirados por su inminente desarrollo en las diversas familias industriales de la zona. Asimismo los técnicos en instalaciones eléctricas y automáticas como los especialistas de grado medio en telecomunicaciones presentan sus creaciones en las jornadas. Uno de los pilares esenciales de la industria en el Camp de Morvedre pasa por la instalación y el mantenimiento; en este sentido la mecatrónica está forjando múltiples posibilidades a los jóvenes que optan por este estudio de grado superior; mientras que los de grado medio como técnicos de mantenimiento electromecánico afianzan su posicionamiento en inserción laboral. En este caso, el equipo docente de formación profesional del centro reclamó la necesidad de crear un nuevo ciclo de Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor.

Si bien la oferta formativa de instalación y mantenimiento es clave para la industria de la zona, no lo es menos la familia de fabricación mecánica. En este sentido a los ciclos de producción y fabricación mecánica de grado superior y el técnico mecanizado de grado medio; debería unirse la soldadura. “Una de las necesidades que constatamos más en la zona; necesitamos contar con los talleres nuevos para poder abrir este nuevo ciclo que se nos demanda” añadía Burgos.

Talleres de mecanizado por control numérico, de automatismo industrial o robótica podrían abrir sus puertas en el futuro centro de formación profesional que conformará el nuevo instituto del Port de Sagunt. “Esperamos poder arrancar las obras en breve; el gimnasio y las aulas prefabricadas donde desarrollamos ahora el proceso de aprendizaje no cuenta con las garantías necesarias; cuando la ESO y el bachillerato salga de nuestro centro, la intervención debe ser inmediata” añadían desde el equipo docente de Ciclos Formativos del Eduardo Merello.

Falta de espacio

Uno de los ejes vertebradores de la enseñanza profesional es su índice de inserción laboral, tanto es así que el instituto del Port de Sagunt cuenta con un 100%. “Contamos con más de cien empresas en nuestro registro de colaboraciones; los estudiantes que van a prácticas se quedan en el puesto de trabajo a no ser que decidan seguir estudiando y rechacen la oferta. Nuestro índice de empleabilidad es sumamente elevado” apuntaba Eva Andrea Gómez, coordinadora de la Formación en Centros de Trabajo del institito. En reiteradas ocasiones el centro no llega a cubrir las necesidades de la industria, son tantas las solicitudes de trabajadores en prácticas que el centro educativo no llega a cubrir todas las ofertas. “Contamos con un listado de empresas colaboradoras sumamente amplio, tanto Pymes como multinacionales; en cualquier caso no llegamos a cubrir todas las plazas que nos ofrecen” añadía la coordinadora. El instituto del Port de Sagunt, en la décimo tercera edición de las jornadas técnicas de puertas abiertas destacaba la situación de su propia bolsa de trabajo interna que se mantiene sin ningún trabajador formado en espera. No obstante, el personal docente de formación profesional destacaba la necesidad de ampliar el centro y crear dobles lineas en los ciclos existentes ya que son muchos los estudiantes que no pueden acceder a la formación que esperan por falta de espacio. Actualmente, el Ies Eduardo Merello cuenta con 400 estudiantes en ciclos de formación profesional, su proyección será mucho mayor a partir del curso 2023-24 cuando el alumnado de Eso y bachillerato se traslade al Núm 5 y se rediseñe la oferta educativa de formación profesional en el centro de la ciudad.

Las Jornadas de Puertas abiertas contaron con la presencia del alcalde de Sagunt, Dario Moreno, el concejal de educación José Manuel Tarazona y la presidenta de ASECAM Cristina Plumed.