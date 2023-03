Enfado en Torres Torres por los ecoparques móviles

La alcaldesa de Torres Torres, Amparo Bolós, ha solicitado al presidente del consorcio de residuos y alcalde de Estivella, Rafa Mateu que "le devuelva a los vecinos de Torres Torres el importe del servicio de ecoparque móvil no prestado a este municipio", así lo anunció en el último pleno ordinario, donde comunicó a la corporación de la tramitación de un requerimiento a la entidad por este motivo, petición a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Según Bolós, el servicio de ecoparque móvil comenzó a funcionar el pasado 5 de febrero en esta localidad de la Baronía, pero "lo hemos estado pagando durante toda esta legislatura sin tenerlo", por eso, la mandataria solicita en un escrito al presidente que se le informe del "importe al que asciende el servicio no prestado y cómo va a devolverlo a los vecinos", se recoge en el mismo.

Además, la alcaldesa quiere que se aclare "el motivo de la interrupción del servicio en el municipio de Torres Torres y cuánto tiempo se ha estado prestando en otros pueblos integrados en el consorcio", añade el requerimiento.

El asunto se abordó en la última sesión ordinaria, donde Bolós recriminó la falta de información al respecto de la puesta en marcha de los ecoparques móviles en la Baronia. "A mí, personalmente, no me ha informado nadie, me he enterado por la página web y por las redes de este tema, porque en el ayuntamiento no hay ningún documento informándonos del inicio del servicio", un hecho que lamentaron los compañeros de corporación.

Sin embargo, no parece ser el único alcalde al que le preocupa lo ocurrido, ya que el primer edil de Petrés, Pere Peiró, ha revelado a Levante-EMV que en el próximo pleno del consorcio preguntará acerca del cobro del servicio de los ecoparques móviles y desde cuándo no está en marcha.

Por su parte, el presidente del consorcio, Rafa Mateu, adelantaba a este diario, que "a día de hoy yo no he recibido ningún documento y nadie me ha informado de nada", decía con respecto al requerimiento anunciado por la alcaldesa de Torres Torres. Además, Mateu explicaba que el servicio estaba parado por cuestiones económicas. "No había dinero para poner en macha este servicio dada la crisis, ahora que ya tenemos los 300.000 euros necesarios, el servicio se ha reanudado", no veo el problema, terminaba.

En cuanto a la falta de información, Mateu aclara que cuando se conocieron los horarios, se envió a cada uno de los ayuntamientos la información con la persona de contacto para poder solventar dudas, añadía.