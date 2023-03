El proyecto presentado por la parroquia de Canet d' en Berenguer para restaurar el campanario de la iglesia está en fase de "revisión" por parte de los técnicos de la Conselleria de Cultura con tal de luego "informar y comunicar a los interesados".

Fuentes del departamento autonómico así lo han confirmado a preguntas de Levante-EMV, después de que la parroquia haya iniciado distintas acciones para protestar por el retraso en obtener autorización para iniciar los trabajos, como adelantó este diario.

Desde la conselleria han remarcado que la documentación llegó a la Dirección General de Patrimonio en septiembre de 2022 y que, a través de ella, se ha detectado la realización previa de unas catas en el edificio "sin la preceptiva autorización" ya que, en la documentación entregada, se adjuntó una memoria de esos trabajos. "Posteriormente, en enero de este año, la parroquia remitió nueva documentación", agregan.

De momento, según explican, "no se ha abierto expediente sancionador" por haber hecho esas catas sin permiso, "ya que se está estudiando la documentación aportada". Pero sí precisan que "en el caso de que esas catas hayan provocado daños en el bien protegido, sí que deberá estudiarse la apertura de diligencias previas para esclarecer los hechos".

Al ser preguntado por este diario, el párroco de Canet ha negado tener constancia de que las catas requirieran de más permiso que el que pidieron al ayuntamiento "de ocupación de vía pública" para poder hacerlas, con ayuda de una grúa. "Las hicimos a plena luz del día, no a escondidas, dando por hecho que todo era correcto. Nadie nos avisó de que tuviéramos que pedir más autorizaciones", aseguraba Manuel Ortí.

El alcalde de Canet asegura que el permiso autonómico estará "en cuestión de semanas",

Las prospecciones, como reconoce el cura, se hicieron en dos puntos de la fachada: Encima de la puerta y en el mismo campanario. "La intención era confirmar cuáles eran los colores originales y poder recuperarlos, pero no se pudo obtener esa información al comprobarse que, durante la última restauración, todo se picó", decía recalcando que esos trabajos permitieron detectar el mal estado de la cornisa y poner una malla para evitar caídas y riesgos para las personas.

Tiempo de espera

Respecto al tiempo en que tardará en poder darse el permiso para remodelar el campanario, desde Cultura no han podido precisar fecha y tampoco han concretado cuánto tiempo suelen tardar de media en resolver estos procedimientos, siempre que no haya imprevistos. "No es posible contestar esta pregunta, ya que depende de la cantidad de expedientes que haya y del personal existente en cada momento. Los expedientes se van resolviendo siguiendo el orden de entrada en este centro directivo", apuntan.

No obstante, el alcalde de Canet, Pere Antoni Chordà, aseguraba ayer que está previsto que el permiso autonómico esté listo "en cuestión de semanas", de acuerdo con la última información que él mismo ha recabado en la conselleria. "Desde el principio, hemos estado codo con codo con la parroquia para intentar que las obras puedan hacerse cuanto antes. Es cierto que, en la documentación que presentaron al principio del ayuntamiento, se tuvieron que ir subsanando detalles, pero ahora lo que falta es el permiso de la Dirección General de Patrimonio", decía.