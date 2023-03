Mar Pérez, la recientemente proclamada campeona de España de tiro con arco de 3D en sala, modalidad longbow, recibió un pequeño homenaje en el Ayuntamiento de Sagunt, donde fue recibida por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Deportes, Javier Timón. Con una corta pero brillantísima carrera deportiva a sus espaldas, que arrancó hace dos años con el curso de iniciación y, además del oro conquistada en León, ya atesora otras medallas nacionales, como una plata individual y un bronce en equipos mixtos.

El alcalde fue quien destacó esta trayectoria "meteórica" e "increíble. Es una gesta que merece visibilidad". Moreno destacó también el "doble mérito" en los logros de Mar "como mujer en un deporte minoritario", así que "aprovechamos tu éxito para lanzar este mensaje y que todo el mundo se acerque a este deporte que es divertidísimo y abierto a todas las edades y condiciones".

En una recepción a la que también asistió Javier Pérez, presidente del Arqueros de Morvedre al que pertenece la campeona de España, Timón reconoció su "gran satisfacción" por el hecho de que Sagunt "pueda contar con otro referente femenino que inspire a nuestras niñas y jóvenes a practicar deporte y, en este caso, el tiro con arco". El edil socialista no quiso perder la oportunidad para poner en valor la "sensacional" labor del club local "que le lleva a dominar los campeonatos provinciales y autonómicos".

Campos de Xulla

Mar Pérez, que estuvo acompañada de algunos familiares, agradeció el reconocimiento, pero especialmente la cesión del espacio en los campos de Xulla donde Arqueros de Morvedre desarrolla sus actividades. La campeona de España incidió en que "el tiro con arco es un deporte que no se puede practicar en cualquier lugar y, sin esas instalaciones, no hubiera conseguido estos resultados que he conseguido". La arquera también animó al ayuntamiento a seguir apoyando su deporte para "darnos visibilidad, especialmente al tiro con arco tradicional en el que el Club Arqueros Morvedre destaca en la Comunidad Valenciana".