El lanzamiento de una botella de dos litros a los manifestantes por el 8 de marzo en Sagunt generó momentos de tensión durante el recorrido de la misma. Un hecho que ya han condenado desde la Coordinadora feminista. "Esto es un claro ejemplo de que continua habiendo gente no dispuesta al cambio, lo padecimos ayer con esta botella. Lo sucedido reafirma que las reivindicaciones siguen siendo necesarias, por eso, nosotras vamos a seguir saliendo a las calles", comentaban.

El incidente ha sido interpretado como un intento de boicot y de protesta contra la manifestación, tal y como explicaban algunos testigos de lo ocurrido, hechos que no consiguieron alterar el desarrollo pacífico del acto, que contó con una amplia participación y gran implicación, sobre todo de los y las jóvenes, se destacaba desde la organización.

Según testigos presenciales, la botella se lanzó desde uno de los edificios que hay en la avenida 9 de Octubre de Port de Sagunt. El impacto de esta hizo saltar el tapón que, por suerte, no alcanzó a ninguno de los manifestantes, pero sí el líquido que portaba, mojando a varios de ellos. El recipiente cayó muy cerca de una pareja que portaba un bebé, quienes se vieron obligados a apartarse un poco de la comitiva ante el temor de que pudiera haber una segunda botella, aunque al comprobar que no, prosiguieron con el recorrido. A pocos metros también estaban un asesor del alcalde, técnicos del departamento de Igualdad y trabajadores del ayuntamiento. "Si le da a alguien, lo mata", comentaron algunos testigos.

Investigación

Según ha podido conocer Levante-EMV, hasta la zona se acercaron agentes de la Policía Local de Sagunt y de la Policía Nacional, quienes investigan lo ocurrido. A este respecto, desde la coordinadora se aplaude que se intente averiguar lo que ha sucedido y piden que se asuman responsabilidades.