Concejal de Fiestas y Cultura Popular de Sagunt

Las fallas de este año serán las de la normalidad tras años de restricciones de la pandemia. ¿Cómo se han enfocado desde el ayuntamiento? ¿Qué aportación se ha hecho en este ejercicio a la Federación? ¿Ha habido ayudas a las comisiones como otros años?

Bueno, la verdad es que por fin volvemos al 2019 en lo que a celebraciones se refiere. Tanto por parte de Federación como desde las comisiones, se recuperan los actos al 100%, cosa que todos necesitamos y deseamos. La aportación económica a la Federación es la misma que en años anteriores, 102.000€, más la colaboración en la orquesta de la Crida, los pasodobles falleros y las dos mascletás de Fallas. Y como siempre, parte de las estructuras necesarias: arena, ambulancias, gradas, policía, limpieza… y seguro que me dejo alguna cosa

¿Habrá algún acto financiado por el consistorio, tipo mascletà, castillo etc?

Bueno, la mayoría de los actos que organiza FJFS son financiados por el Ayuntamiento, con los 102.000€ de la subvención y que bien justifican, además de las aportaciones que hacen las comisiones falleras. Aparte de esa subvención el Departamento de Fiestas ha aportado la cantidad necesaria para poder cubrir el caché de la orquesta de la Crida y las dos mascletaes de la semana fallera. Y este año, además, el Departamento de Promoción Económica correrá con los gastos de dos cachés de orquestas impulsadas de forma conjunta por varias fallas: uno en Sagunto y otro en el Puerto.

¿Hay prevista alguna campaña especial por parte del ayuntamiento para compaginar al máximo la fiesta y el civismo?

Bueno, el Bando regula estas situaciones, aunque creo que el civismo ha de ser una conducta personal intransferible y siempre invito a la gente a hacer gala de su responsabilidad personal.

Éstas serán sus últimas fiestas como edil del ramo... ¿qué espera con más intensidad?

Espero que esta vez la meteorología acompañe y no haya suspensiones de actos pirotécnicos ni desperfectos como el año pasado. La verdad es que me gustaría poder cerrar una etapa tan emotiva e intensa con unas Fallas que podamos vivir juntos y juntas, en la calle y no dejando nada pendiente por culpa de la lluvia. Creo que no sólo yo, nuestras comisiones también lo merecen. Y mucho.

¿La veremos vestida de fallera?

Este año no. Soy la concejal y estoy aquí para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Aunque dejo mucha parte de mí en cada uno de los actos en los que acompaño, soy muy consciente de cuál es mi papel y sé mantenerme en mi lugar. Eso es lo que se espera de un representante público.

¿Qué le recomendaría a su sucesor?

Que cuide mucho al departamento, a las personas que trabajan sin descanso para que todo funcione como se espera, que no es nada sencillo. Y que cuide a las asociaciones, son un tejido importante para la ciudad, que trabaje con ellas codo a codo, sabiendo mantenerse en su lugar, pero siempre con la mano tendida. Yo me voy muy satisfecha de mi trabajo. Siempre hay puntos a mejorar, pero el balance es muy bueno y me voy con la sensación de haber cumplido y, sobre todo, de ser una persona querida y respetada.