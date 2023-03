La candidata a la alcaldía de Sagunt, Maribel Sáez, denuncia la preocupación de los comerciantes por la "dejadez del ayuntamiento ante la falta de ayudas e iniciativas para lograr más visibilidad y dinamización de las zonas comerciales, así como ante la insuficiencia de limpieza y alumbrado públicos en las vías donde se ubican los establecimientos y trabas administrativas que faciliten su labor". Sáez se expresa así tras estudiar los problemas y las propuestas que los comerciantes han plasmado en las Cartas a los Reyes Magos, que les entregó en mano para que cumplimentaran y ha hecho una recopilación global y particular.

La popular destaca que la iniciativa ha tenido una gran acogida y que los comerciantes estaban deseosos de ser escuchados y de mostrar su malestar por muchas cuestiones "al entrar en los comercios no salían de su asombro y al salir de ellos agradecían mi implicación y manifestaban su inicial sorpresa, ya que, en palabras de muchos de ellos, en 10 años no habían entrado en su comercio a conocer sus necesidades. Las cartas que me han entregado -añade- denuncian una situación de abandono que no se puede permitir y el comercio es vida. La diferencia entre ser una ciudad dormitorio y una ciudad para vivir, lo determinará el cariño con el que trates al comercio local. El nuestro ni tiene la visibilidad que merece, ni se le escucha. Cada línea de mi programa electoral sale de escuchar, en esta y otras acciones, a mis vecinos cara a cara, en este caso a los comerciantes".

Falta de ayudas

En sus carta, según Sáez, denuncian la falta de ayudas, iniciativas y campañas, impulsadas por el ayuntamiento con el objetivo de lograr más visibilidad y dinamización del comercio local. “Los comerciantes están hartos de que sus demandas caigan en ‘saco roto’. Los he escuchado, de verdad, y no hay mayor experto que ellos, y voy a trabajar para resolver sus problemas y no creárselos. Voy a realizar un Plan Integral de Comercio “Comercio es Vida”. Además, voy a realizar una revisión de las tasas e impuestos que pagan los comercios con la finalidad de reducirlos, tanto en comercio de tienda, como en mercados, comercio exterior, que están muy por encima de ciudades como València”. apunta la candidata a la alcaldía de Sagunt.

"Simplificaré y agilizaré los trámites administrativos para obtener permisos y licencias. En definitiva, para que abrir y mantener un negocio sea más sencillo y no te cueste en muchos casos no solo el negocio, sino la salud. Quiero facilitar que el que quiera iniciarse lo haga y que la gran cantidad de establecimientos que, tristemente, se han visto obligados a bajar sus persianas las puedan volver a levantar. Es inconcebible que haya tantos locales comerciales cerrados y que acudir a la Administración se convierta en una auténtica odisea o pesadilla para ciudadanía y también para funcionarios", según Saéz.

La popular insiste en que "es imprescindible abordar la problemática del comercio local desde una perspectiva transversal e integrativa, implicando a las delegaciones municipales de Comercio, Gestión Tributaria, Actividades, Servicio de Atención al Ciudadano/a, etc.”.

Limpieza de la vía pública

En referencia a otra de las quejas que reiteran los comerciantes locales en sus cartas, Maribel Sáez señala que "es llamativo y preocupante que la gran mayoría de las personas titulares de establecimientos coincidan en la escasez de limpieza en la vía pública. Nuestra ciudad nunca ha estado tan sucia como lo está en esta legislatura y la imagen que transmite ante vecinos y visitantes es penosa y desagradable, lo que repercute de forma negativa especialmente en las zonas comerciales de la ciudad. No dan ganas de pasear por las calles con tanta suciedad. La encuentras en las aceras, se acumula en los contenedores, en los solares… Nos inunda, está por todas partes", afirma Sáez.

La candidata a alcaldesa añade que "se necesita también colocar más papeleras y contenedores en las inmediaciones de los establecimientos y, por supuesto, mejorar las labores de jardinería e incrementar la calidad de las infraestructuras y servicios de los parques públicos. Una ciudad bonita y bien cuidada invita a conocerla, a disfrutarla y, por tanto, a visitar también los comercios locales”.

Asimismo, según indicado la popular, una de las demandas más repetidas por los comerciantes es la escasez de alumbrado público en las zonas comerciales “De nuevo el gobierno municipal destaca en esta legislatura por llevarse el premio a la iluminación más pobre. Por supuesto es inconcebible que las zonas comerciales estén tan oscuras durante todo el año, así es imposible incitar a recorrer las calles y escaparates. Es más, en una época tan significativa para los establecimientos como es la navidad, la decoración y las hayan sido un hazmerreír o, más bien, un hazmellorar. Además, existen opciones actualmente, tanto en alumbrado público como en iluminación navideña, que aúnan calidad, cantidad y sostenibilidad energética. El motivo de que nuestra ciudad no cuente con ellas es simplemente la incompetencia de este gobierno a la hora de invertir y de fijar las especificaciones para contratarlas. Tengo un plan para recuperar “la luz” de esta ciudad”.

Aparcamientos

Para finalizar, Sáez concluye que "a toda esta problemática se suman males que se están convirtiendo ya en endémicos y que me han trasladado también, como son la dificultad para aparcar en las zonas comerciales de ambos núcleos de población; las deficiencias de mantenimiento de los colectores de aguas pluviales, que en muchas ocasiones se hayan repletos de hojas secas y otros enseres y terminan causando problemas a los comercios, con inundaciones; y, finalmente, los numerosos desperfectos en la vía pública y la calzada así como la necesidad de mayor presencia policial. En cuestiones de comercio todo suma. No podemos seguir consintiendo la situación de abandono en la que se encuentran los comercios locales, puesto que son ellos los que de verdad llenan de vida la ciudad”.