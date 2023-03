Las comisiones falleras del Camp de Morvedre se han volcado con la falla Picaio de Puçol después de que el artista les haya dejado "tirados" con los dos monumentos sin terminar.

Según ha explicado el presidente de esta comisión de l'Horta Nord a Levante-EMV, Alberto Albalat, "del monumento grande solo nos hemos podido traer una escena y de la falla infantil queda la mitad por hacer", revelaba sin casi poder mediar palabra de lo afectado que estaba.

Ante lo ocurrido, se ha impuesto la solidaridad y al cierre de este diario eran 18 fallas las que les habían cedido muñecos para que PIcaio pueda plantar falla este año, pese a las circunstancias.

Las comisiones de Morvedre han sido unas las primeras en movilizarse tras conocer la noticia. La pionera ha sido Doctor Palos, quien a través de su presidente, Miguel García, ha conseguido mover al resto. Durante el domingo y este lunes se han sumado a la causa La Palmera, Eduardo Merello, Palleter, Palmereta, Sant Francesc , Santa Anna, Vila de Faura, Gilet, y Teodoro Llorente, aunque se espera que la lista aumente en las próximas horas. "Estoy muy agradecido a Miguel por todo lo que ha hecho por nosotros y como no, a las comisiones de Sagunt, Gilet y Faura que se han volcado en ayudarnos con lo que tenían".

Además de las fallas de Morvedre, las de Puçol no han dudado en echar una mano a sus vecinos y también han donado a la falla Picaio algunos de sus muñeco, como lo ha hecho una falla de Rafelbunyol (Tabalet), otra del Puig (El Trencall) y otra de Massamagrell. "No tengo palabras para daros las gracias, esto es increíble", respiraba algo mas tranquilo, aunque confesaba que le era muy difícil hablar sin emocionarse.

Denuncia al gremio de artistas falleros

Albalat ha denunciado los hechos al Gremio de artistas falleros, donde ha contado todo lo sucedido, con la intención de que "a ninguna comisión más le pase esto".

El presidente de Picaio no daba crédito a lo que le había ocurrido, ya que según cuenta "hace un mes estuvimos en el taller para recoger los muñecos de la exposición y había muñecos y escenas de la grande , aunque sin pintar. Respecto a la infantil, no estaba, pero nos dijo que en cuatro semanas estaría". "El sábado quedamos en ir a recoger y me dice que envié el camión para transportarla y luego una vez allí, confirma que no había podido terminarla porque la gente que trabajaba para él le había dejado tirado; nos quedamos sin habla", explicaba Albalat.

"La confianza era máxima", añadía el presidente, porque "este es el segundo año que trabajábamos con él y el año pasado quedamos muy contentos", afirmaba.

Durante la tarde de hoy, no han parado de llegar muñecos hasta la falla Picaio, lo que les permitirá plantar monumentos para luego quemarlos.