Maite Nebot Morales, a sus 13 años, es una auténtica amante de la fiesta fallera. Integrante de la falla El Palleter, esta estudiante de 1º de la ESO, cumplió el sueño de poder representar a su comisión el pasado ejercicio 2022, un año extraño por las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, cargo que le permitió optar al de Fallera Mayor Infantil de la Federación Junta Fallera de Sagunt que ha hecho que viva la fiesta josefina desde un lugar privilegiado.

¿Cómo ha vivido este ejercicio fallero tan especial para usted?

Cada momento lo he vivido con muchísima ilusión, y aunque en ocasiones ha sido un poco agotador, lo he disfrutado al máximo

¿Cómo es su relación con Claudia y con la corte?¿Se esperaba algo así?

Con Claudia me llevo muy bien, es muy divertida y me cuida mucho, como una hermana mayor. Con la corte también me llevo genial con todas, son las mejores y las quiero un montón. La verdad que no me esperaba que fueran tan maravillosas.

¿Qué espera de la semana grande?

Pasarlo muy bien y que sea de las mejores de mi vida.

¿Hay alguna cosa del cargo que le haya sorprendido?

La gran variedad de actos y toda la gente que he conocido.

¿Considera que son muchos los actos a los que hay que acudir y que hay algún aspecto de la fiesta en la comarca a mejorar o cambiar?

Todo es perfecto, no cambiaría nada.

-¿Está echando de menos su casal?

Sí, muchísimo. Siempre que puedo me escapo un rato y aunque la semana fallera lo voy a tener un poco complicado.

¿Cuál es el acto que espera con más ganas y por qué?

Los premios, porque es uno de los actos más emocionantes y para mí es un privilegio disfrutarlo desde el balcón del ayuntamiento.

¿Qué destacaría de las fallas del Camp de Morvedre?

La “germanor” entre todas las comisiones falleras y todas las actividades culturales que se realizan.

¿Cree que Sagunt debería tener una falla municipal como en València?

Creo que sería algo bonito, pero estoy igual de feliz de disfrutar del resto de fallas.

¿Le gustaría llegar a ser algún día FMM de la Federación?

Este año me lo estoy pasando muy bien y estoy viviendo experiencias que no voy olvidar nunca. Y sí, creo que me gustaría poder volver a vivir lo mismo en un futuro.

Un deseo para estas Fallas

Qué haga buen tiempo y que salga todo perfecto.