El retraso del CEAM se intentará desatascar este jueves

Las discrepancias entre la Conselleria de Igualdad y el Ayuntamiento de Sagunt sobre los motivos del retraso en la reconstrucción del antiguo economato de AHM como Centro de Atención a Personas Mayores (CEAM) se esperan abordar este jueves en la reunión prevista entre la directora general de Infraestructuras y el alcalde, Darío Moreno.

El encuentro llega después de hacerse público que, a preguntas de Levante-EMV, la Conselleria había alegado la falta documentación municipal para poder sacar a concurso las obras, pero tanto el alcalde, Darío Moreno, como varios concejales del gobierno local consideraban que todo el trabajo desde el ayuntamiento ya estaba hecho hasta que una directora general de la administración autonómica reveló el viernes por teléfono, a preguntas del primer edil, que aún necesitaban más trámites, tal y como se especificaba en un requerimiento que aún no había llegado al consistorio.

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González también se mostró crítico con esas discrepancias. "Lo que no puede ser es que la conselleria y el ayuntamiento se pasen la pelota de uno a otro respecto a una obra que fue prometida hace cinco años", afirmaba.

Junto a ello, recordaba que la única administración que ha gastado dinero en esta iniciativa ha sido el ayuntamiento, "que destinó 80.000 euros a la redacción del proyecto, aún no siendo competencia suya". E insistía: "A a partir de ahí, no se ha producido ningún avance. El proyecto fue entregado a Conselleria que pidió algunas correcciones y volvió a ser remitido... lo que no puede ser es que estemos todavía en estas con dos administraciones que están compuestas por los mismos partidos y con una falta de comunicación y de interés por el proyecto que, de verdad, a mí me parece muy ofensivo para para nuestro pueblo".

IP critica que las dos administraciones "se pasen la pelota"

González consideraba además que lo ocurrido es un "pifia" pues las obras "ya venimos tiempo advirtiendo que no darán comienzo en esta legislatura».

"Pelota en el tejado del ayuntamiento"

Por último, ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el alcalde a finales de 2022, en las que aseguraba que la pelota estaba en el tejado de la Conselleria: «Pues bien, parece que ahora la pelota está en el tejado del ayuntamiento, y mientras que ustedes juegan a la pelota, hay una promesa incumplida, una necesidad para nuestros mayores que se creyeron que ustedes iban a acometer ese proyecto en esta legislatura, pero queda claro que todo fue un engaño».