Sagunt serà recordat per la història de l’estat espanyol per ser el lloc on se va restaurar la monarquia borbònica a l’any 1874. El 27 de desembre, Martínez Campos, va enviar un telegrama amb la frase convinguda ―«Naranjas en condiciones»― i és en eixe moment quan tot el movimiento se va donar i se va restaurar la monarquia a Espanya.

Un any després en 1875 Alfonso XII visita Sagunt, concedint-li el monarca el títol de Ciutat a la ja Molt Il·lustre i Lleial vila, per haver estat la primera a reconèixer-li com a rei. Però les visites real oficials més documentades que tenim, en l’època moderna, son les de Alfonso XIII i Juan Carlos I.

Alfonso XIII

Alfonso XIII va visitar per primera vegada Sagunt el 5 d’abril de 1905. Va ser rebut amb grans mostres d’entusiasme per part dels saguntins amb arcs i colgaduras als balcons i arcs triomfals en els principals carrers. Espectacular va ser l’arc d’estil mudèjar construït al carrer Pacheco (Camí Real) per la Companyia Minera de Sierra Menera.

Alfons XIII tornaria a la nostra ciutat en 1927 amb motiu de la inauguració del monument en record del seu pare, el rei Alfonso XII. El monarca espanyol va visitar detingudament les instal·lacions industrials que va donar origen a la formació del Port de Sagunt. El rei va ser rebut per l’Ajuntament en ple, al capdavant marxava el seu alcalde Luis Casanova Ramos. En el petit embarcador li esperava el president de la Companyia Minera de Sierra Menera i de la Companyia Siderúrgica del Mediterrani, Ramón de la Sota i el director Eduardo Aburto. Des del port es va dirigir en automòbil, marca Lincon, directament a la ciutat, on li esperaven quatre arcs triomfals i més de 250 automòbils vinguts de Castelló que li van fer carrer en la carretera. Multitud de saguntins van presenciar l’espectacle. Una vegada a la ciutat i seguit per un nombrós seguici, es va dirigir al monument que havia d’inaugurar en record de la proclamació d’Alfons XII. L’arquebisbe de València, Dr. Melo, va beneir el monument mentre els nens de les escoles locals entonaven el Himne a la Pau, lletra i música dels germans Antonio i Francisco Palanca Masiá, als quals acompanyaven la banda del regiment de infanteria Badajoz número 73 que dirigia Julián Palanca Masiá.

Juan Carlos I

Per altra banda, i segons ens recorda Lluis Mesa, el dijous 2 de desembre de 1976 va ser el dia programat per a que Juan Carlos I visités Sagunt. Va ser un dia de molt de vent que provoca uns certs canvis en l’horari de l’agenda dels reis. Al voltant de dos quarts de deu del matí va arribar Juan Carlos I a les instal·lacions de la IV Planta. Amb ell van venir el ministre d’indústria Carlos Pérez de Bricio, el governador civil Mariano Nicolás i el president de la Diputació de València Ignacio Carrau. Els esperava el director de la fàbrica Javier Benjumea. L’acte va començar amb un intercanvi de discursos. A última hora del dia els reis van arribar a l’Ajuntament de Sagunt on els va rebre l’alcalde Emilio Adán. En les seves paraules la primera autoritat municipal va indicar que «Sagunt us necessita senyor està travessant un dels moments més crítics de la seva història. Sagunt s’ha sentit tractat injustament i defraudat en els seus dret però confia plenament en el seu rei».

El fet més destacat de l’acte es va produir quan van passar al saló de plens. Allí, davant un reduït grup de persones, va fer el discurs que l’alcalde tenia previst fer al balcó. La megafonia de la plaça va quedar oberta i el seu missatge va estar escoltat per tota la ciutadania. Realment van estar unes paraules reivindicatives que es van sortir de la tradicional salutació. Adán va mostrar la gran preocupació pel desenvolupament de la IV Planta. Allò que semblava havia de suposar una gran font econòmica no estava donant els seus fruits perquè el govern no col·laborava en tot allò que suposava urbanitzar una nova zona urbana que havia d’acollir una població creixent. També va esmentar el fet que el preu de les expropiacions havia estat mínim. El discurs va ser acabat amb les paraules «necessitem ajuda, ajuda moral i material, en aquesta empresa a la qual servim obsessionats, que no és una altra que la llibertat i el benestar del nostre poble».

Quaranta set anys després una altra visita real, la de Felip VI, on les reivindicacions podrien ser les mateixes. Sagunt és part de la història, sense cap dubte.