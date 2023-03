Desde la plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre nos dirigimos al Jefe del Estado y a los Presidentes Sánchez y Puig, a propósito de la colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt. Esta carta está motivada por las escasas oportunidades de hacer llegar a las autoridades nuestra opinión sobre este acontecimiento, que afectará a la vida de tantas personas y especialmente a los habitantes del Camp de Morvedre.

A pesar del enorme volumen de información que ha generado la gigafactoría desde que se anunció la intención del grupo Volkswagen de emplazarla en los terrenos del futuro Parc Sagunt II, sólo en una ocasión se informó que autoridades y empresa adoptaban el compromiso de tener encuentros con la ciudadanía. Hasta ahora no se han producido. Lo que resulta particularmente llamativo, dada la enorme dimensión de este proyecto y todas sus afecciones sobre nuestro territorio.

Siguiendo los objetivos de descarbonización de la Agenda 2030 de la UE, la gigafactoría pretende abastecerse completamente de electricidad procedente de fuentes renovables, obteniendo un 10 % de energía en forma de autoconsumo. Dicho así parece muy razonable, pero, a no ser que se suscriba que el fin justifica los medios, la forma en que este loable objetivo se está llevando a cabo dista mucho de ser compatible con la sostenibilidad, la mesura, el interés general, la participación ciudadana y aún menos con algo que podamos llamar Transición Ecológica.

Destrucción de 250 hectáreas

Pese a que la superficie de los terrenos expropiados por la Generalitat para beneficio de Volkswagen asciende a más de 5 millones de metros cuadrados (unas 500 hectáreas), por alguna razón, que nadie aclara, no se ha contemplado optimizar ese espacio proyectando la colocación de placas fotovoltaicas sobre las zonas de aparcamiento de vehículos y las cubiertas de naves, y otros edificios, para el autoconsumo. En lugar de hacer eso, se ha preferido proponer la destrucción de otras 250 hectáreas (2 millones y medio de metros cuadrados) de terrenos de regadío de alto valor agrológico, enclavados en el corazón de la histórica partida de Montíber, unos terrenos cuya fertilidad ha alimentado miles de cultivos desde la época íbera, como testimonia su topónimo.

Desaparecerían unos 125.000 árboles, naranjos en su mayoría, para sustituirlos por dos plantas fotovoltaicas que generarían un máximo de 100 MWh, ni un 5 % de la electricidad que la planta necesita. Por eso ya se advierte de que sólo sería la primera fase, pues se pretenden alcanzar los 300 MWh instalados entre autoconsumo y otros contratos bilaterales. O sea, que hablamos de un total aproximado de 750 hectáreas, mucho mayor que la superficie de todo Parc Sagunt II, sólo para suministrar un 10 % de la energía que precisa. ¿Es eso sostenible?

Esta recalificación proyectada de suelo no urbanizable en suelo industrial ha sido sobrevenida, arbitraria, sin planificación, sin justificación y sin consideración hacia la administración local, ya que el Ayuntamiento de Sagunt aprobó un dictamen técnico desfavorable a esta ubicación de las fotovoltaicas y fue despachado por la Generalitat etiquetándolo como "no vinculante". Esta manera de entender el autoconsumo se presenta como una imposición de la propia empresa promotora y no ha dejado lugar a opciones alternativas. Lo más sangrante es que la única justificación argumentada para el autoconsumo es el beneficio económico de Volkswagen, a través de rebajas fiscales y del precio de la tarifa eléctrica. Entonces, si lo importante son las ventajas económicas, ¿no se podrían obtener igualmente colocando las placas fotovoltaicas en las instalaciones de la gigafactoría? Nadie razona por qué esto no sería posible.

Esferas económica, social y ambiental

En todo momento se está vinculando el proyecto de la gigafactoría a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es una prioridad de la política de la UE. Pero el desarrollo sostenible se basa en el equilibrio entre tres esferas íntimamente conectadas: la económica, la social y la ambiental. Hasta ahora, siguiendo la dinámica anterior a la Transición Ecológica, se sigue dando la máxima prioridad a la dimensión económica, despreciando los servicios ecosistémicos de los terrenos sacrificados para el desarrollo industrial.

Los naranjos de Montíber son un sumidero natural de dióxido de carbono, producen oxígeno, mejoran la calidad del aire, suavizan la temperatura, inciden en el clima local, ofrecen alimento y cobijo a la biodiversidad. Los suelos fértiles son una garantía de soberanía alimentaria y su permeabilidad ayuda a regenerar los acuíferos y nos protege de inundaciones. Y ratificamos ese desprecio porque, pese a reconocer estos valores, no se ofrece ningún tipo de medidas compensatorias que mitiguen los efectos perniciosos de su desaparición.

El empleo que vaya a generar la gigafactoría no puede suplir esas compensaciones y no parece importar la destrucción de puestos de trabajo ligados a la agricultura, que no ofrecerá en absoluto una ocupación equivalente con las centrales fotovoltaicas. Tampoco será compensable la pérdida de patrimonio histórico, cultural y de paisaje que significará arrasar con Montíber.

Sueldos y condiciones laborales

La dimensión social de este megaproyecto presenta muchas incógnitas, que no se contemplan en los entusiastas análisis sobre creación de empleo y riqueza. ¿Qué tipo de contratos tendrán esos empleos? ¿Qué sueldos y condiciones laborales ofrecerán? ¿Qué sucederá con el precio de la vivienda en Sagunt? ¿Podrá asimilar el sector educativo, sanitario y de servicios sociales, con la dotación actual, las exigencias de una mayor demanda con el aumento de población?

Desde la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre abogamos por la implementación de actividades y proyectos que contemplen los tres pilares de la sostenibilidad por igual, generando mayores ventajas económicas, minimizando costes ambientales y a favor de políticas sociales. A esto se le llama equilibrio y es por lo que está luchando esta plataforma.

Para los componentes de la plataforma, como vecinas y vecinos de Sagunt y su comarca, son importantes los puestos de trabajo que se crearán, como reiteradamente se ha anunciado. Esperamos que no suceda como con la IV Planta Siderúrgica y no se defrauden las enormes expectativas creadas. Nos preocupa que se sepa responder al efecto llamada ya en marcha y al enorme desafío que supone. Y la gigafactoría tampoco es la única gran infraestructura proyectada para Sagunt: tenemos sobre la mesa la ampliación del puerto, diversas líneas de alta tensión, una línea de AVE…

Uso racional del suelo

Insistimos en que existen emplazamientos alternativos para la instalación de las placas fotovoltaicas, menos lesivos para nuestro territorio. Algunos se han propuesto ya y en otros están trabajando las entidades que forman esta plataforma. Y no nos estamos refiriendo sólo a las fotovoltaicas que amenazan Montíber, porque también hay planteados otros parques solares que pretenden ocupar suelo agrario en producción dentro del Camp de Morvedre. Desde esta plataforma creemos que es preciso que la necesaria pujanza de las energías renovables se realice priorizando el mejor uso del suelo, de forma racional y facilitando la exposición pública de los proyectos.

Esperamos que las esperanzas y preocupaciones que hemos expresado sean tenidas en cuenta y que su visita sea recordada para bien.