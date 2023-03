El edil de Urbanismo y portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt, Quico Fernández, no ha dudado en contestar a la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, después de que ésta respondiera a Levante-EMV y saliera al paso de sus duras críticas, a raíz de la polémica sobre la fibra óptica de Ciutat Vella.

Fernández afirma que la respuesta de la directora general a sus declaraciones de ayer: “No sólo son impropias de su cargo sino que demuestran que no ha entendido la propuesta municipal y que además, dejan entrever un uso partidista de sus cargos y responsabilidades como directora general de Patrimonio. Es algo inaceptable”.

El portavoz de los nacionalistas explica que lo que propone su departamento no es incumplir la ley sino “precisamente que se nos autorice, de forma provisional, modificando a la normativa para poder atender una necesidad objetiva y urgente de los ciudadanos. Lo que pedimos es que los cables de la fibra óptica puedan ir, repetimos: de forma provisional, por las fachadas. Evidentemente estableciendo la medida legal que lo haga posible y no incumpliendo la ley. Esta demanda supone, por tanto, que se permita pasar esa fibra por las fachadas en unas condiciones determinadas, ya que nuestras fachadas, como la de la inmensa mayoría de ciudades, también de los cascos históricos, están llenas de cables eléctricos o de telefonía, tanto de compañías privadas o de las propias instituciones. Esa es la realidad. Añadir un cable de fibra no supondría ningún problema añadido”.

El concejal saguntino recuerda, además, las especiales circunstancias de la zona de Ciutat Vella en Sagunt que hacen necesaria esta medida provisional para proveer al vecindario de conexión a la red de Internet: “La mayoría de las calles de Ciutat Vella no disponen de instalaciones subterráneas. Sólo una parte de las calles tienen estos servicios, y por tanto, las compañías suministradoras no consideran rentable desarrollar los cables subterráneos, dada la proporción entre la inversión y la rentabilidad, pues la mayoría de las viviendas de esta zona son unifamiliares. La nuestra es, por tanto, la única propuesta realista para solucionar un problema que afecta al ejercicio por parte de la ciudadanía de un derecho básico como es la conexión a Internet”.

Según explica Fernández éste de la fibra es el asunto fundamental a tratar: “Hay que buscar soluciones realistas a los problemas de la ciudadanía”, pero para el concejal nacionalista, la directora general ha entrado en un terreno “más político” en el que se busca el enfrentamiento con el ayuntamiento y en este sentido, Fernández declara que: "Nosotros no vamos a eludir este terreno porque tenemos argumentos más que de sobra para contestar a la señora Amoraga".

Así el concejal y exalcalde enumera las muestras de “dejadez y de comportamiento partidista” que, a su juicio, ha tenido la directora general "con la ciudad de Sagunt": “Durante la pasada legislatura todas las inversiones en patrimonio fueron realizadas a cuenta de las arcas municipales sin ayuda alguna de la Dirección General de Patrimonio. Fue el ayuntamiento el que desarrolló el paseo arqueológico, los que adecuamos el Templo de Diana y su entorno, los que urbanizamos y arreglaremos el acceso al Teatro Romano e, incluso, la rehabilitación del Grau Vell, un espacio completamente abandonado por la Dirección General de Patrimonio, al igual que lo está toda el área arqueológica del Grau Vell”. El concejal continúa su crítica a la Dirección General de Patrimonio: “además, en contra de lo que ha afirmado en sus declaraciones la señora Amoraga, fuimos nosotros, desde el ayuntamiento, con una permuta, quienes solucionaremos el problema del suministro eléctrico, tanto en el centro de visitantes como en el Teatro Romano”.

El portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt prosigue diciendo que “la gran vergüenza de la gestión de la Dirección General de Patrimonio es el centro de visitantes. Unas instalaciones que se encontraron prácticamente terminadas en 2015. Una iniciativa del gobierno de 2003-2007 del señor Manuel Civera y mía, de cambiar el acceso al castillo y construir un centro de visitantes. Una propuesta que fue puesta en funcionamiento en las siguientes legislaturas y que en 2015 estaba prácticamente terminado, pues bien, la señora Amoraga ha necesitado cerca de 8 años para abrir este centro de visitantes. Una de las grandes vergüenzas de la Dirección General de Patrimonio en nuestra ciudad”, argumenta Fernández, quien acusa de que la Dirección General de Patrimonio "obvia que el centro de visitantes, en estos momentos debería estar cerrado para que los servicios sanitarios no funcionan y no sabemos el tiempo que estarán sin funcionar porque las obras para resolver este problema no han empezado”.

A ello añade que “el castillo, que es gestionado por la Generalitat Valenciana, está prácticamente abandonado. De hecho, algunas áreas de este impresionante tesoro histórico han sido cerradas antes de ser reparadas, como es toda la zona de los calabozos o la propia plaza de la Conillera. Por tanto, la Generalitat no está haciendo inversiones, no está haciendo nada. El Castillo de Sagunt, ahora mismo, es un monumento que da vergüenza. La única inversión visible en el Castillo es la realizada por los voluntarios con su esfuerzo y la poca ayuda de la administración autonómica. Todo el mundo, tanto nuestros ciudadanos como los visitantes, se lamentan del estado de abandono en que se encuentra el Castillo de Sagunt, uno de los grandes monumentos del estado español y que está que da vergüenza verlo”.

Sobre el Teatro Romano, Fernández dice que: “este gran y representativo monumento no ha tenido en 8 años ni una sola inversión relevante. Sigue teniendo problemas de accesibilidad y de instalación eléctrica. Aquí es donde debería preocuparse la señora Amoraga de cumplir la normativa: la normativa de patrimonio y la normativa de espacios para espectáculos públicos. Además de abandonos de elementos patrimoniales como en el Castillo, es vergonzoso que la administración no cumpla su misma normativa y que, en cambio, sea tan estricta a la hora de permitir una mínima modificación para poder proveer a los ciudadanos de un servicio tan básico como es la conexión a Internet”. Sobre este punto, Fernández comenta también que: “los cables de la luz del Teatro Romano deben soterrarlos el propietario o el gestor del inmueble, no el ayuntamiento, como ha llegado a afirmar la señora Amoraga”.

Patrimonio de la Humanidad

Por último, Fernández vuelve a criticar a la Dirección General de Patrimonio por la "soledad" en que ha dejado al ayuntamiento en todo lo referente a la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad: “en la única reunión que tuvimos con la Dirección General para buscar su apoyo para declarar a Sagunt como Patrimonio de la Humanidad se nos dejó bien claro: que ni apoyo, ni interés alguno. Esto es lo que recibimos en aquella reunión al respecto, cuando nuestro expediente de Patrimonio de la Humanidad sólo necesita del apoyo de la Conselleria para ser impulsado, rectificado y acogido como una propuesta más de una ciudad administrada por la Generalitat Valenciana”.

El concejal concluye sus críticas afirmando que “la verdad es que algunas de las declaraciones de la señora Amoraga son difíciles de admitir, porque mientras nosotros, en la anterior legislatura, nos ganamos a pulso la distinción como Capital Cultural Valenciana por nuestra programación o la de Capital Valenciana de la Romanización por parte del Consejo Valenciano de Cultura, parece que la señora Amoraga, si atendemos a sus declaraciones, no le hacían nada de gracia estos méritos y seguramente prefirió no ayudar o marginar a nuestra ciudad, a expensas de nuestros ciudadanos, para buscar su propio interés electoral o partidista. Bien parece que se haya alegrado de los resultados electorales y que relacione, precisamente con cuestiones de patrimonio que eran de su responsabilidad. De vergüenza e inaceptables las declaraciones de la señora directora general”.