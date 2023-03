El Ayuntamiento de Sagunt ha querido poner en valor el proyecto que desarrolla de forma conjunta con la Cruz Roja a favor de la integración de las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social. Este proyecto, surgido durante la pandemia, ofrece acciones de acogida, atención social, mediación, orientación e inserción sociolaboral con el objetivo de reducir los casos en la capital del Camp de Morvedre.

La iniciativa, que se desarrolla dentro del servicio de prevención e intervención con las familias de los Servicios Sociales municipales, está dividida en las áreas de acogida y atención, alojamiento de emergencia habitacional y empleo. El concejal de Servicios Sociales, Alejandro Sotoca, explica que este programa "favorece la integración en los espacios laborales de las personas en dificultad social, luchando contra la mayor parte de las barreras y elementos de discriminación con las que se encuentran en el proceso". El socialista insiste en que el proyecto "pone especial énfasis en la igualdad de género y de trato".

Lugares donde la administración no llega

Por su parte, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, explica que "una de las reflexiones que siempre hacemos desde el ayuntamiento es que la colaboración con las asociaciones nos permite llegar a lugares donde la administración no podría", como ocurre en este caso con la Cruz Roja, que "pone al alcance de nuestros Servicios Sociales a personas que, de otra forma, no recibirían la atención que necesitan", por no tener el tiempo de empadronamiento requerido, no disponer de NIE o alguna circunstancia similar. "Es imprescindible -añade el alcalde- que, como sociedad y como administración, pensemos siempre en términos de personas".

La directora técnica comarcal de Cruz Roja, Elisa Galván, señala que "durante 2022, gracias al Ayuntamiento de Sagunto, hemos podido atender a 58 familias a través de ayudas directas para la cobertura de necesidades básicas, alquiler de habitación o vivienda, pago de documentación, etcétera". Ese mismo año, añaden fuentes municipales, se atendió a tres familias monoparentales, concretamente madres en contextos de vulnerabilidad, a través del alojamiento de emergencia social de Cruz Roja.

Más de 18.000 atenciones

Galván agradece la asistencia del equipo de personal técnico y voluntario, socios y socias de Cruz Roja, que hizo posible atender en el Camp de Morvedre a 2.794 el pasado año con un total de 18.328 respuestas diferentes. Dentro de los resultados de esta colaboración también destaca el proyecto Itinerarios que, desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2022, suma 38 contrataciones y 50 capacitaciones.