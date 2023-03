Este sábado, 25 de marzo, vuelve el ciclo de música sacra Sagunt in Excelsi. En esta ocasión contará con cinco conciertos que se realizarán entre el núcleo de Sagunt, con tres conciertos; y el núcleo del Port, con dos conciertos. Además, Asun Moll, concejala de Cultura, ha puntualizado: «Empezamos con un concierto de música góspel en el Teatro de Begoña, que será este sábado, estáis todas y todos invitados para disfrutar. Y los otros cuatro ya serán dentro de las iglesias: Begoña, El Salvador, Buen Suceso y Santa María.»

Como ya hemos mencionado, este sábado 25 empieza el ciclo musical con un concierto de Barcelona Góspel Messenger, a las 20h. Interpretarán Góspel clásico y moderno, en el Teatro de Begoña del Port. La entrada será gratuita y tendrá una duración de noventa minutos. Variedad de conciertos El siguiente concierto, Música religiosa para cuerdas del siglo XVII y XVIII, será el domingo 26 de marzo, a cargo de la Orquesta de Cámara de la Lira Saguntina, en la Iglesia de Santa María a las 19h. Al igual que el concierto anterior, la entrada será gratuita y tendrá una duración de noventa minutos. El 29 de marzo a las 20h. podremos disfrutar de El Arpa del Rey David, a manos de Sara Ageda, en la Iglesia de Begoña. La entrada y duración será igual que en las anteriores. Seguidamente, el 2 de abril a las 19h, actuará Música Ficta, interpretando Crux fidelis, en la Iglesia del Buen Suceso. La entrada será gratuita, y la duración de ochenta minutos. Por último, Piacere dei traversi interpretará Éxtasis a lo Divino Santa Teresa de Jesús. Será el 4 de abril a las 20h. en la Iglesia del Salvador. La entrada será gratuita y tendrá una duración de noventa minutos.