Las demandas de Sagunt y Canet por sus playas se harán oír de nuevo en València

La reivindicación de acciones en las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer volverá a oírse este sábado en València, dentro de la nueva concentración organizada por la plataforma SomosMediterrania que aúna a más de una veintena de colectivos y ayuntamientos de todo el litoral.

Tanto la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, como el propio alcalde de Sagunt, Darío Moreno, han instado a secundar la protesta y hacer visibles las demandas de la ciudadanía, en dos direcciones.

En primer lugar, el objetivo es reclamar intervenciones urgentes que permitan la accesibilidad al mar este verano pues, como asegura a Levante-EMV la presidenta de la entidad vecinal, Amparo Peris, "la acumulación de piedras junto a la orilla, en pronunciados desniveles, no cesa y en algunas zonas donde hace poco había arena, como la de la urbanización Gato Montés, ahora hay dos montañas de grava hasta llegar al agua. Si no hacen algo pronto, este verano no nos podremos bañar".

Además, se quiere reivindicar que se aceleren de sus demandas respecto al proyecto de regeneración definitivo que tramita ahora Costas en Madrid.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, recordaba sobre el acondicionamiento urgente de la playa que desde la Demarcación de Costas de València, hace apenas un mes, "se anunció un contrato de emergencia para poder actuar antes de verano en nuestras playas del norte, pero todavía quedan elementos que resolver; así que nosotros seguiremos luchando hasta que tengamos la certeza de que esos trabajos se van a llevar a cabo y también de que obtenemos ya de una vez la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto definitivo, con los elementos que consideramos imprescindibles de retención de arena", decía en relación a las demandas desde la localidad y desde Canet respecto a que esta última intervención no contemple solo trasvases de arena, como está proyectado, sino sistemas que permitan mantenerla.

Darío Moreno afirma que se seguirá luchando hasta tener certezas desde Costas

"Animamos a todo el mundo a asistir a esta nueva convocatoria de SomosMediterrania y que tiene esa perspectiva global de actuación en todo el litoral, pero también se traduce en la reivindicación que seguimos haciendo con nuestras playas. En definitiva, una nueva jornada de reivindicación que se suma a las jornadas que impulsan el Ayuntamiento de Sagunto y el Ayuntamiento de Canet. Nosotros, como no puede ser de otra forma, estaremos allí presentes", afirma el socialista.

También ha anunciado su presencia el alcalde de Canet, Pere Antoni, quien ha insistido en la «necesidad de seguir reivindicando acciones para frenar la regresión de nuestra costa y continuar exigiendo que se cumplan las actuaciones anunciadas y comprometidas por Costas para que nuestras playas estén en buenas condiciones para la temporada estival. Pero, además, debemos seguir peleando para que se trabaje en soluciones definitivas que no solo frenen la regresión de las playas sino que ayuden a su regeneración».

"Ha empeorado muchísimo"

La concentración será a las 12 horas, ante la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y el traslado se hará con medios particulares. "Creemos que es importante ir y recordar que la situación de la costa norte de Sagunt ha empeorado muchísimo desde que el mismo Ministerio construyó espigones en Almenara sin regenerar a la vez nuestra costa", remarcaba la presidenta vecinal, además de recordar que otros motivos de la concentración sobre la protesta contra la modificación de Reglamento de Costas que facilita las expropiaciones de propiedades privadas en primera línea de mar.

También desde la Asociación de Vecinos de la Playa de Canet d' En Berenguer han confirmado a este diario su voluntad de sumarse a la convocatoria e instaban a acudir "a la vista de lo acelerado de la regresión del litoral y la acumulación de piedras cada vez mayor en la zona norte de su costa", aunque sin llegar a las montañas de grava que sí se observan en Sagunt.