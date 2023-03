Hace una semana que Compromís per València hizo pública una propuesta de ampliación de la red del metro de la ciudad que llegaba, por el norte, hasta el municipio de Puçol, dejando a Sagunt sin conexión con la capital, una propuesta que fue rápidamente criticada por partidos como Ciudadanos en Sagunt o Iniciativa Porteña, que recriminaban el silencio que el partido local de Compromís mantenía sobre este asunto.

Ahora, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt y candidato a la alcaldía por la coalición nacionalista, Pere Gil, ha roto su silencio explicando la postura de su partido a nivel local. “Nosotros, desde Compromís per Sagunt, hemos hablado con los impulsores de ésta propuesta para incorporar Sagunt a esta red de metro, recogiendo las exigencias que durante mucho tiempo se han hecho en los plenos de la corporación municipal de forma que, esperemos, que en un breve período de tiempo se ponga sobre la mesa una nueva propuesta por parte de Compromís per València, que esta vez sí, recoja una ampliación del metro hasta nuestra ciudad”.

Gil explica que en un primer momento la propuesta de Compromís no contemplaba la llegada del metro a Sagunt porque ésta hacía referencia sólo a la ciudad de Valencia y se presentaba desde Compromís per València: “en ningún caso es la propuesta de Compromís por Sagunto”, manifiesta Gil, para quien sin embargo: “es obvio que la propuesta debe incorporar también a Sagunt para dar solución a lo que ya todos sabemos que está pasando con el transporte a nuestra ciudad: saturación de los trenes de cercanías, de los autobuses etc. A partir de ahora, con la llegada de la gigafactoría estos problemas se incrementarán. Es por eso por lo que no entendemos la respuesta de algunos grupos municipales que parece que quisieran desacreditar la propuesta sin conocer toda la realidad de un proyecto lanzado desde otro ayuntamiento”.

Crítica a CS e IP

Es en este último punto, en lo referente a la crítica lanzada desde otros partidos a la propuesta, donde Gil ve una voluntad de “ejercicio electoral” donde el nacionalista explica que: “es sorprendente que se critique la propuesta desde partidos que en otros momentos no han querido dar solución a los problemas de movilidad que sufre nuestro municipio en todo su conjunto. Nosotros apostamos porque el metro dé soluciones a la gran ciudad que somos y que seremos y que hayan formas de comunicación sostenibles, públicas y colectivas, de forma que mejoremos nuestras conexiones con la capital, pero también con las diferentes universidades como el campus de Burjassot sin tener que perjudicar al medio ambiente ni al territorio”.

Finalmente, el candidato por Compromís per Sagunt explica que: “es importante que aquella promesa que hizo Arcadi España de incorporar diferentes modalidades de transporte rápido, como el tramo, entre Sagunt y València se implantan y ejecuten cuanto antes mejor. Sin embargo, debemos ser conscientes de que infraestructuras como estas cuestan muchos años de construir y que es necesario que de forma urgente se implante el tramo entre el Port de Sagunt y Sagunt para facilitar el transporte a todos los ciudadanos, con independencia del núcleo donde vivan, mejorando las conexiones con el resto del territorio”.