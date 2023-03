Los dos alcaldes han coincidido en destacar que este visto bueno a la inversión «es una buena noticia». No obstante, puntualizaban algunos aspectos.

Como apuntaba el primer edil de la capital comarcal, Darío Moreno, «nosotros venimos denunciando la situación de nuestras playas del norte al Corinto y Malvarrosa desde hace meses, pero estaremos atentos a la letra pequeña que escriba la Demarcación de Costas de Valencia».

En este último punto, el socialista recordaba que desde el ayuntamiento «han sido muy claros sobre cuatro elementos que hemos solicitado de forma unánime» y que van a seguir reivindicando pese a que, de entrada, han sido recibidos de forma desigual. Según explicaba, «sobre dos de ellos parece que hay un acuerdo total»: El reperfilado de la costa para garantizar el acceso al mar, así como «la necesidad de aporte de arenas y áridos en determinados puntos».

Aún así, el alcalde de Sagunt precisaba que hay otras dos reclamaciones «sobre las que todavía esperamos confirmación». Una de ellas es la reconstrucción del cordón dunar, «un elemento que forma parte de nuestros ecosistemas y que además es vital para la protección contra el cambio climático», añade. El otro punto que, además, el alcalde considera «muy importante» es que «el ayuntamiento y, obviamente, la ciudad no va a permitir ningún tipo de extracción de materiales de nuestras playas, obviamente. No lo vamos a permitir de Puerto de Sagunto pero tampoco de Almardá Corinto y Malvarrosa porque entendemos que ya están en un estado degradado y que, por tanto, no podemos quitar materiales exponiendo aún más a nuestro litoral».

Por ello, remarcaba: «Desde esa perspectiva de esos cuatro puntos que, para nosotros son vitales, esperamos que la Demarcación de Costas nos escuche y que la actuación específica que se diseñe para nuestro litoral respete estos cuatro principios básicos».

Playas en condiciones

Por su parte, el presidente de la corporación de Canet, Pere Antoni, admitía la alegría «porque sabemos que nuestras playas van a poder estar en condiciones este verano. Esperemos que se llegue a tiempo, aunque no deja de ser una operación maquillaje para la temporada», reconocía.

Antoni consideraba que «hay tiempo de sobra para poder actuar y que no vuelva a pasar lo del año pasado, que nos metimos en el mes de julio con la adecuación de la playa sin finalizar». Por ello, apuntaba: «Espero que este año, a partir del 15 de junio, estén todas las actuaciones del litoral ejecutadas o por lo menos, las de nuestras playas y que no tengan que interferir con el desarrollo vacacional de nuestros vecinos».

Por último, el alcalde de Canet seguía demandando una reunión con Costas en València «para que nos expliquen bien, de manera más específica qué es lo que se va a hacer y en qué medida podemos colaborar los municipios para ser ágiles y efectivos, así como para aborda «las soluciones definitivas a la costa que frenen la regresión y aseguren la regeneración. Acciones de ingeniería verde, que supongan el menor impacto y garanticen la fijación del sedimento».